A juventude cool de Juliana Jabour

Para seu verão 2016, Juliana Jabour foi buscar inspiração nos principais elementos de sua própria marca: o esportivo chic e a estampa geográfica. Uma coleção urbana e cool com toques setentista criada para jovens. Caracaterísticas inerentes da estilista.

Batas, túnicas, saia midi, macaquinhos, calças larguinhas, vestidos longos são as apostas da marca para a estação que privilegia o conforto e a sensualidade de forma discreta. Recortes vazados aparecem em vários momentos do desfile. O plissado e as silhuetas leves e fluidas dão um toque leve a linha de Jabour. Vale dizer que na passarela também foram desfilados peças que farão parte da próxima coleção-cápsula da estilista para a Lez a Lez, marca na qual assumiu como diretora criativa.

Na cartela de cores um duo poderoso de branco com marrom. O verde esmeralda, azul royal, ferrugem, amarelo canário e o vermelho tomate colorem o verão pensado por Juliana Jabour.