A internet das coisas demais

Numa conferência de design da qual participei recentemente, fui apresentada ao Leeo, novo produto que, inicialmente, compreendi ser uma espécie de reimaginação de algo que precisava muito ser reimaginado: o detector de fumaça. Enquanto o designer explicava o processo, logo entendi que o Leeo não era nada do que eu pensava. Trata-se de um dispositivo, uma luz noturna que "ouve" quando o detector de fumaça é disparado e chama seu celular para que você saiba que sua casa pode estar em chamas.

Assim, para "aprimorar" um detector de fumaça de 20 dólares, o designer optou por acrescentar uma lâmpada noturna de 99 dólares e um smartphone de centenas de dólares.

Isso não é um bom design.

Infelizmente, o Leeo não é um caso isolado, e sim um exemplo representativo de todo um espectro de produtos pensados para o chamado lar inteligente, produtos integrais para a tão alardeada e tão pouco compreendida internet das coisas (aquela ideia segundo a qual uma porção de coisas se conectam à internet).

Como você, eu antes tinha muitos produtos que satisfaziam individualmente uma função distinta: telefone fixo, celular, câmera fotográfica, filmadora, aparelho de som, agenda. Agora, tenho um produto que faz todas essas coisas. Podemos debater até que ponto a tecnologia melhora nossas vidas ou não, mas é justo dizer que, em se tratando de utilidade, conveniência e sustentabilidade, podemos considerar uma vitória o desenvolvimento de um produto capaz de desempenhar bem as funções de outros cinco ou seis aparelhos.

A não ser para quem é do ramo dos aparelhos de som e filmadoras. Ou do ramo da monetização dos dados obtidos com o seu uso.

Há atualmente um verdadeiro museu de aparelhos como o Leeo em San Francisco, na nova loja Target's Open House, criada para atrair os fregueses antes de seguirem para o cinema no andar de cima - mas, de maneira mais específica, para conferir à Target uma fatia da vasta inovação disruptiva que vem ocorrendo nos arredores da cidade, ajudando as startups a trazerem seus produtos ao mercado.

Os produtos em exibição têm em comum a característica de não solucionarem problemas que o público de fato tenha. A tecnologia não é integrada por ser uma necessidade, mas por existir a tecnologia de integração - e também porque isso vai permitir às empresas vender ao público consumidor coisas que este nem sabia que sentia falta.

Entre os artigos da Open House:

Whistle, 99 dólares. É afixado à coleira do seu bicho de estimação e permite que você defina uma meta diária de atividade personalizada com base na idade, raça e peso do seu cão - compartilhando essa informação com outros donos de bichos por meio das mídias sociais.

Refuel, 39,99 dólares. Um anel de plástico preto com sensores que monitora o nível do bujão de gás, enviando notificações quando o combustível estiver acabando e evita que sejamos "surpreendidos pelo fim prematuro do churrasco", nas palavras do inventor.

94 Fifty, 199,95 dólares. Uma bola de basquete "inteligente" que promete melhorar sua pontaria.

Dentro da loja da Target há mostradores domésticos que lembram Philippe Starck perto de 1999 e parecem ter a intenção inexplicável de evocar casas vitorianas coloridas típicas da cidade, mas em plástico translúcido. A ideia dessas vinhetas é mostrar como esses diferentes produtos podem interagir juntos (embora muitos deles na verdade não o façam, pois cada fabricante desenvolve tecnologias diferentes, como os pontos de recarga dos carros elétricos). A Jawbone, por exemplo, versão mais recente do popular rastreador de atividade física, vai ativar a tranca da porta e desligar as luzes quando você se deitar para dormir.

Outro exemplo apresentado foi o Mimo, babá eletrônica inteligente incorporada a uma peça de roupa (199 dólares) que leva a paternidade superprotetora a novos patamares (seja de glória ou desgraça). O Mimo envia notificações quando o bebê acorda ou altera seu ritmo de respiração, posição do corpo ou temperatura da pele, oferecendo uma linha do tempo dos padrões de sono do bebê no seu tablet ou smartphone. Quando o Mimo é conectado a outros dispositivos no seu lar e percebe que o bebê está se agitando, o aparelho liga as luzes, começa a preparar o café e a versão de Mozart para bebês começa a tocar. Levando em consideração os horários inconstantes dos meus filhos quando eram pequenos, só posso imaginar a alegria que tudo isso trará aos pais quando for meia-noite, três horas ou cinco e meia da madrugada.

No comunicado de divulgação da Target, Casey Carl, diretor de estratégia e inovação da Target, diz, "Vemos a internet das coisas como uma megatendência no horizonte. Sabemos que ela vai gerar muito valor".

A questão é: valor para quem?

É verdade que muitos desses objetos ainda estão em "versão beta", na gíria local, pois o Open House tem a intenção de ser um laboratório, não apenas uma variante da loja da Apple para lares inteligentes. O "espaço comunitário" permite que os usuários experimentem alguns dos produtos.

Assim sendo, gostaria de fazer um pedido aos departamentos de pesquisa e desenvolvimento para que se concentrassem em quatro áreas principais: 1) integração de funções; 2) utilidade; 3) sustentabilidade e 4) privacidade/segurança.

O avanço em direção à cidade inteligente - programas que vão do 311 ao Comstat e coleta de lixo por sensores - envolve principalmente o emprego de dados para melhorar a eficiência, reduzir custos e fazer melhor uso dos recursos. Isso não foi transposto para o universo do lar inteligente; em vez disso, a tendência tem sido empregar capacidade tecnológica excessiva em cada dispositivo imaginável sem pensar se isso seria realmente necessário.

Integração. Em vez de um dispositivo para cada função, por que não um dispositivo com muitas funções? Meus tios, cozinheiros sérios donos de uma pequena cozinha coletiva em Manhattan, têm uma regra de ouro: itens de função única não são permitidos (panelas de fondue ou de fazer aspargos). Trata-se de uma ótima regra que remonta à ideia da integração entre os produtos.

Utilidade. Concentrar-se em tecnologias que resolvam problemas realmente enfrentados pelas pessoas. Embora seja verdade que "as pessoas não sabem o que querem até mostrarmos para elas", como disse Steve Jobs, vamos evitar dar a elas aparelhos ridículos. Trabalhem mais para descobrir os pontos da vida doméstica que podem ser aprimorados: espero ansiosamente a criação de algo realmente inteligente para o lar, como uma lava-louça que guarde os pratos ou uma secadora que dobre as roupas.

Sustentabilidade. As cidades inteligentes se preocupam com sua pegada ecológica; mas os lares inteligentes parecem não se preocupar nem um pouco com isso. Cada dispositivo no chamado lar inteligente é de plástico e, até onde sei, esse material ainda não é um recurso renovável. E tremo de pensar do ciclo de obsolescência planejada incluído nesses objetos. Não sou a primeira a lamentar que os esforços dedicados a "inovações" pouco essenciais no Vale do Silício resultaram numa fuga de cérebros de outras áreas (pesquisa médica, etc). Redirecionar parte do dinheiro e energia de pesquisa e desenvolvimento atualmente dedicados a tentativas de impressionar para a redução do desperdício e uso de materiais, melhorando em vez disso os processos de manufatura - eis aí algo realmente inteligente.

Privacidade e segurança. Cada um desses itens é conectado à internet e, portanto, todos os seus padrões de uso são registrados para a posteridade - para deleite dos fabricantes de ração para bichos de estimação, distribuidores de bujão de gás, fabricantes de churrasqueiras, estilistas de roupas de bebê e chaveiros. Nossos computadores e smartphones já coletam uma quantidade assustadora de informações a nosso respeito - o que compramos, o que assistimos, os males que tememos sofrer. O lar conectado aumenta exponencialmente a quantidade de informações desse tipo, mas são mínimos os esforços para proteger a privacidade e a segurança dos consumidores. Talvez consigamos fazer o celular exibir cores fortes se o alarme da janela detectar um ladrão, mas quem nos protege do celular?

Perguntei a um jovem que trabalhava na loja da Target como os visitantes se sentiam diante da possibilidade de terem cada movimento rastreado, e ele disse que todos passaram a aceitá-la. E fim de papo.

A internet das coisas é apresentada como algo positivo para o consumidor. Mas será que é mesmo? A esta altura, ela parece excepcionalmente incrível para as empresas que desenvolvem produtos pensando nela.

Para a dona de casa, o benefício é muito inferior àquele possibilitado às empresas que acumulam quantidades infinitas de dados acionáveis. Nós somos beneficiados com a possibilidade de determinar se nosso cachorro fez exercício o bastante na quarta feira passada. Será uma troca justa? Não parece.

Especialistas calculam que a internet das coisas será composta por quase 50 bilhões de objetos até 2020. Ela virá, quer a desejemos ou não. Por isso, é melhor se concentrar em tornar os aparelhos "inteligentes" muito mais inteligentes.

Tradução de Augusto Calil