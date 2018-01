A influência de David Bowie na moda

Em 1972, Bowie lançou seu alter ego, Ziggy Stardust, com o álbum "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", que conta a história de Stardust, um alienígena que veio à Terra com o intuito de passar uma mensagem de esperança nos últimos cinco anos de existência do planeta, que iria acabar devido à falta de recursos naturais.

Foto: Divulgação