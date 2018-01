A fúria de Ray Rice

Em fevereiro, Rice e Janay Palmer, na época sua noiva e atualmente mulher dele, tiveram uma briga num cassino de Atlantic City que terminou com ela inconsciente. Foi revelada uma gravação mostrando Rice arrastando o corpo inerte de Janay para fora do elevador. Em nenhum momento ele parece preocupado com o estado dela, nem tenta cuidar da companheira, e nem mesmo parece chocado com o que fez a ela.

Ele nem ajeita a roupa dela.

No mês seguinte, um tribunal do júri indiciou Rice por lesão corporal qualificada em terceiro grau.

O técnico dos Baltimore Ravens, John Harbaugh, defendeu Rice, dizendo: “ele é parte do nosso time”, e prosseguindo:

“ele é uma pessoa de caráter. O importante é poder apoiar a pessoa sem aprovar o que ocorreu. Ele cometeu um erro. Não há como justificar o que houve. Quando a pessoa bebe demais em público, coisas desse tipo podem acontecer.”

Seja qual for a opinião a respeito do caráter de Rice, “coisas desse tipo” não podem simplesmente “acontecer”. Esse foi um tratamento demasiadamente casual para um assunto muito sério.

Em maio, Rice foi aceito num programa de reabilitação pré-julgamento para evitar um processo. Alguns dias mais tarde Rice deu uma entrevista coletiva com a mulher ao seu lado. Ele pediu desculpas aos técnicos, aos fãs e a “todos que tenham sido afetados pela situação entre mim e minha mulher”. Entretanto, ele não usou a oportunidade para fazer um pedido público de desculpas a Janay, embora tenha agradecido a ela por amá-lo “nos momentos de fraqueza e reforçar minhas qualidades”. Disse que ele e a mulher tinham frequentado sessões de terapia que os tinham ajudado.

Ele até tentou se defender usando a mais infeliz das metáforas: “posso dizer que às vezes, na vida, falhamos. Mas não serei um fracassado. O fracasso não está em ser nocauteado, e sim em não se levantar”.

Na entrevista coletiva, Janay disse: “Sinto muito pelo papel que desempenhei no incidente daquela noite”. A frase provocou muitas caretas. É difícil não sentir tristeza diante da situação dela.

A NFL suspendeu Rice por meros dois jogos. O país ficou indignado, mas a liga defendeu a própria decisão. Mas então outra gravação foi divulgada ao público, mostrando Rice e Janay no elevador, com ele dando um soco no rosto da mulher e deixando-a inconsciente. Agora a NFL e os Ravens estão envergonhados, e sua pavorosa falta de preocupação diante de um abuso cometido contra uma cônjuge foi escancarada. Os Ravens demitiram Rice, e a NFL o suspendeu indefinidamente.

Há muitas questões em jogo aqui.

Como Rice pôde evitar o julgamento após a acusação inicial? Por que foi necessária a divulgação do segundo vídeo para que a NFL tomasse medidas mais veementes nesse caso? Alguém na NFL viu a segunda gravação antes de esta se tornar pública? Será que essa gravação teria sido encontrada antes se houvesse mais interesse em investigar o episódio? Parece que foram muitos os equívocos.

Mas, num certo sentido, tudo isso é secundário diante do abuso em si e dos motivos que levam as pessoas a permanecer envolvidas com aqueles que o cometem.

A decisão de salvar ou não uma relação cabe ao casal - seja individualmente ou em conjunto. Mas, com demasiada frequência, as vítimas de abuso têm a sensação de não terem escolha. Podem continuar com um parceiro abusivo por diferentes motivos complexos, muitas das quais são lamentáveis. Muitas vezes, sentem-se simplesmente presas, e isso pode encorajar o perpetrador.

Precisamos tratar a violência entre parceiros íntimos como aquilo que ela realmente é: um flagelo da sociedade que precisa ser constantemente denunciado e condenado.

De acordo com os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças, “mais de um terço das mulheres nos Estados Unidos (35,6%, o equivalente a aproximadamente 42,4 milhões de pessoas) foram submetidas a estupros, violência física e/ou perseguição por um parceiro conjugal em algum momento da vida”, e quase uma em cada três mulheres foi alvo de violência física por parte do parceiro. Em termos porcentuais, 30,3% das mulheres nos EUA foram “estapeadas, empurradas ou agredidas por um parceiro conjugal” durante suas vidas.

Essa questão não afeta apenas os EUA, é claro. Como as Nações Unidas deixam claro, “a violência contra a mulher é um fenômeno universal”. De acordo com a ONU, “até sete em cada dez mulheres em todo o mundo são submetidas a violência física e/ou sexual durante suas vidas”, e “603 milhões de mulheres vivem em países nos quais a violência doméstica ainda não é considerada crime”.

Só há um motivo para otimismo: de acordo com relatório publicado pelo Departamento de Justiça em abril, “a proporção dos casos de violência doméstica caiu 63%, de 13,5 vítimas em cada mil pessoas com mais de 12 anos em 1994 para 5 vítimas em cada mil em 2012”.

Podemos reduzir ainda mais esses números, mas primeiro precisamos que pessoas como Rice, os Ravens e os funcionários da NFL demonstrem um comportamento menos deplorável do que o observado neste caso.

Tradução de Augusto Calil