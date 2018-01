A força de Star Wars na moda

No Brasil, Riachuelo, Triton, C&A e Havaianas estão entre as marcas que apostaram nos produtos licenciados da franquia Star Wars Foto: Divulgação

A nova sequência de Star Wars, "Star Wars: O Despertar da Força", nem estreou, mas os personagens da mais célebre franquia do cinema dominam vitrines de lojas do mundo inteiro. Se a história do filme, que será lançado na próxima quinta-feira, 17, permanece em segredo, as camisetas, bermudas, mochilas, tênis e itens de decoração para casa já estão fazendo sucesso - e rendendo quantias significativas. No Brasil, Riachuelo, Triton, C&A e Havaianas estão entre as marcas que apostaram nos produtos.

Segundo o NPD Group, agência de pesquisa de marketing norte-americana, é que os produtos licenciados de "Star Wars - O Despertar da Força” resultem em US$ 5 bilhões de lucro no próximo ano para as marcas que adquiriram o licenciamento da Disney, empresa controladora da franquia atualmente. Desde o lançamento do primeiro filme, em 1977, o título gerou mais de US$ 32 bilhões em vendas de mercadorias.

Neste ano, parte deste de potencial será voltado para caridade. Em parceria com a loja de departamentos Bloomingdale's, de Nova York, as grifes Cynthia Rowley, Diane von Furstenberg, Giles Deacon, Halston, Opening Ceremony, Ovadia & Sons, Parker, Rag & Bones, Timo Weiland e Todd Snyder criaram peças com o tema “Star Wars”. Apresentados no evento "Force 4 Fashion", que ocorreu no último dia 2, os looks irão a leilão em breve. O dinheiro arrecadado será doado ao Child Mind Institute, entidade que atende crianças com problemas mentais e distúrbios de aprendizado.

Veja os looks propostos pelos estilistas no vídeo: