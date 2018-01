A evolução dos ternos de James Bond desde o início da franquia

Sean Connery ainda voltou às telas com os ternos de Anthony Sinclair em 1971, mas foi substituído em definitivo por Roger Moore em 1973, no filme 'Live and Let Die'. Moore parece não ter se acertado tão bem com os alfaiates: foram três ao longo dos sete filmes ou 12 anos em que permaneceu no papel. Nos primeiros dois filmes, Cyril Castle assina os ternos que têm um quê tropical, com paletós longos, fendas laterais mais amplas e gravata grossa.

Foto: Reprodução