A essência de um selfie

Todos os selfies são fotos. Nem todas as fotos são selfies. Esta distinção inexiste para muitos - incluindo marcas no Twitter, apresentadores de noticiários na televisão, seus pais, e, sejamos realistas, jornais - que usaram a palavra “selfie” para descrever fotos de grupos, prédios, paisagens, etc.

Chegou a hora de esclarecer o que é exatamente um selfie.

Foto: Keisey Schwenk/ Creative Commons

- Segurei uma câmera e tirei uma foto de mim.

Isso é um selfie.

Foto: Gordon/ Creative Commons

- Tirei uma foto de mim junto com dois amigos.

Isso é um selfie. Também chamado groupie.

Foto: Tubb/ Creative Commons

- Regulei o disparador automático de uma câmera, recuei 1,5 metro e tirei minha foto.

Isso pertence à família selfie, mas não é um selfie puro. Considere-o um autorretrato.

Foto: So Lin/ Creative Commons

- Tirei uma foto de um pedaço de pizza e o chamei de “selfie de pizza”.

Você está na foto junto com a pizza?

- Não, é só da pizza.

Não é um selfie.

Foto: Eli Goren/ Creative Commons

- Tirei uma foto de uma foto minha.

Isso é uma foto de uma foto sua.

Foto: Philippe Put/ Creative Commons

- Usei um bastão de selfie e tirei uma foto minha.

Isso é um selfie.

Foto: Tom Juttre/ Creative Commons

- Usei um bastão de selfie de 90 metros para tirar uma foto minha, mas por causa da distância, mal sou visível na foto.

Isso ainda é um selfie.

Foto: Victor Asensio/ Creative Commons

- Usei um bastão de selfie de 90 metros para tirar uma foto minha, mas antes de a câmera disparar, um pássaro migratório agarrou a câmera, de algum modo a apontou para mim, e acionou o obturador.

O pássaro tirou uma foto sua. Não é um selfie.

Foto: Reprodução/ YouTube

- O pássaro também tirou uma foto dele mesmo.

Então o pássaro também fez um selfie.

Foto: Timothy Takemoto/ Creative Commons

- Eu engoli uma câmera que está programada para tirar uma foto toda vez que eu respirar.

Isso é seguro? Verifique com um médico.

- Mas ela está fazendo meus selfies.

Não, não está.

Foto: Andy Hay/ Creative Commons

Lembra-se de quando sua avó tirou uma foto sua com seu iPhone e metade do dedo dela cobriu a lente? Sua avó não fez um selfie, apesar de parte de seu corpo estar visível na foto.

Foto: Carling Hale/ Creative Commons

- Oh, mas teve uma vez que minha avó virou a máquina para si, e a foto era 75% seu dedo e 25% seu rosto.

A foto é do fotógrafo que esta segurando a câmera. Isso é um selfie, embora não muito bom.

Foto: Image Editor/ Creative Commons

-Tirei uma foto de mim dentro do Grande Colisor de Hádrons.

Opa, esse é um grande selfie.

- Eu o chamei de um “selfie da matéria”.

Muito bem.

Foto: Helen Jones/ Creative Commons

- Tirei uma foto do Colisor de Hádrons sem mim dentro dele, e a chamei de um “selfie da matéria” porque eu sou matéria, e a câmera é matéria, e o Colisor de Hádrons é matéria.

Não é um selfie.

- Mas o selfie é matéria também.

Se todas as fotos de matéria fossem selfies, então todas as fotos seriam selfies. Mas elas são palavras diferentes porque são coisas distintas.

Foto: Song Zhen/ Creative Commons

- O que é o self, aliás?

É o tema identificável de um selfie.

Foto: Giacinto Lo Meo/ Creative Commons

- Tirei uma foto de minha alma gêmea enquanto ela olhava dentro de meus olhos. Nós sentimos que somos um. Somos a mesma pessoa, o mesmo self.

Ótimo. Não é um selfie.

Foto: Missy/ Creative Commons

- Tirei uma foto de mim durante uma crise existencial. Minha vida não tem nenhum valor; meu self está vago.

Ainda é um selfie.

Foto: Itu Pictures/ Creative Commons

- Tirei uma foto de alguém da geração do milênio.

Não é um selfie.

Tradução de Celso Paciornik