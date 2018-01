'A brasileira está abandonando a chapinha'

A modelo brasileira Cristina Herrmann Foto:

No novo comercial da Pantene, a top Gisele Bündchen aparece com longos cabelos lisos. Na semana de moda de Londres, grifes como Topshop e Gucci também apostaram nos fios escorridos para o verão 2015. Já marcas como Marques´s Almeida, Simone Rocha e Vivienne Westwood trouxeram para a passarela as ondas dos cachos como aposta para os cabelos para a estação.

Nas entradas dos desfiles das semanas de moda, uma certeza: a turma do easy-chic assume o cabelo natural, sem escova, sem produção. É o caso da francesa Caroline de Maigret. Do outro lado, na turma das super produzidas, o liso ainda domina a cena, caso da blogueira russa Miroslava Duma e da editora de moda italiana Anna Dello Russo.

No Brasil, a turma da moda caminha para um visual mais descontraído. O maquiador e cabeleireiro Marcos Costa acredita que a mulher tem que usar o que combina com a sua personalidade e seu espírito, mas, para ele, as brasileiras estão abrindo cada vez mais mão da chapinha e da escova e optam por usar o que gostam. "A nova geração está assumindo seus crespos e enrolados e a mulher que possui essa cabelo quer usa-lo da melhor forma", acredita o cabeleireiro. Meus pais eram negros e eu achava lindo o cabelo deles. O crespo é o meu tipo de cabelo preferido."

Para Marcos, o corte para cabelos enrolados que estão em alta hoje são todos, mas ele prefere aqueles sem corte, todo desfiado 'é descolado e casual!' e alerta: "Não tem que ser escravo de tinta e nem da tesoura. Cuida do seu cabelo, use o shampoo certo, um creme, máscara hidratante e tenha um cabeleireiro amigo".

Pelo tanto de modelo que aderiu ao "menos é mais" em termos de penteado (como as brasileiras Cristina Herrmann e Isabel Hickmann), é possível prever que o movimento normcore tem tudo para invadir o mundo da beleza.