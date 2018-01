'A Bela e a Fera' ganha linha de esmaltes

Emma Watson na pele de 'Bela'. Foto: Reprodução

Enquanto os fãs de 'A Bela e a Fera' aguardam o lançamento da versão live-action da história, que está marcado para março, as marcas Morgan Taylor e Gelish Gel Polish se uniram para elaborar uma linha de esmaltes inspirada no filme.

Cores pastel e até um vinho ganharam nomes que têm tudo a ver com o tema, como 'A Última Pétala' e 'Be Our Guest' (uma música do longa). Os tons também estarão disponíveis em versão gel.

A coleção é edição limitada, será lançada em fevereiro e estará à venda online.