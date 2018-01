A arte de arrumar as malas

Férias de julho, passagens compradas, dinheiro guardado e disposição extra para relaxar, resta apenas uma coisa para se preparar para a viagem: arrumar as malas.

O que para alguns pode ser uma parte básica, para outros pode ser um verdadeiro pesadelo, principalmente na volta, quando as roupas se misturam e na pressa tudo acaba virando uma bola de roupas amassadas. Conversamos com Alex Pereira, mordomo do Grande Hotel Campos do Jordão, que deu dicas preciosas para arrumar as malas com calma e eficiência.

Confira o passo-a-passo:

Colocar os sapatos na mala, de preferência em um saco protetor para evitar que sujem ou passem algum odor para as roupas Em seguida, coloque as calças. Essas devem estar dobradas apenas com as pernas juntas e com metade das pernas fora da mala, assim é possível criar um envelope com as peças na hora de fechar a mala, e evitando que as roupas fiquem soltas. A mesma técnica pode ser aplicada com camisas para não correr o risco de amassar a gola As camisetas e blusas mais simples podem ser dobradas no formato rolinho, ocupando menos espaço, pois cabem perfeitamente nos cantos, assim como as peças íntimas Peças com franjas como echarpes e cachecóis, devem ser dobradas com as franjas para dentro, assim não enroscam nos zíperes ou em outras peças A última peça deve ser o pijama, para evitar que seja preciso revirar a mala em busca do mesmo, principalmente quando se chega ao destino à noite

Veja o vídeo com as dicas:



Malas de criança

Segundo Alex, o ideal para a criançada é selecionar as peças de roupas adequadas, de acordo com a estação, para não ter muito volume. "Uma dica é sempre colocar peças de lã para o clima frio, principalmente agora no inverno. É sempre bom utilizar camiseta de algodão por baixa da de lã, para evitar alergia. É bom consultar o hotel para obter informações sobre a estrutura que oferece, se possuem serviços para o bebê ou crianças. Como por exemplo copa do bebê, berço, banheira, aquecedor de mamadeira, trocador de fralda, carrinho de bebê, entre outros. Assim é possível reduzir o número de acessórios que você leva para a viagem".

Blusas pesadas

Outra ideia é sair do local de partida para o destino da viagem vestindo o casaco de volume, assim é possível ganhar espaço na bagagem. "O ideal é colocar os casacos abertos na mala cruzando as mangas, ao invés de dobrar. Outra opção é utilizar o saco a vácuo para mala, para reduzir o espaço", afirma Alex.

Bolsa de mão

Leve documentos de identidade e passaporte, passagens, celular e carregador, dinheiro, cheques e cartão de crédito, maquina de fotografar e demais itens pequenos. Itens de higiene pessoal podem ser colocados na bolsa de mão também.

Roupas sujas

Nesses casos, o ideal é colocá-las dobradas em sacos na mala, para separá-las. Se o volume de roupas sujas for maior do que as roupas limpas, é melhor separar uma mala para elas.

Viagens ao exterior

Uma sugestão é digitalizar os documentos e passagens e deixá-los arquivados em seu endereço eletrônico, assim em caso de roubou ou extravio de bagagem é possível acessar suas informações.

Outras dicas

Sempre identificar as bagagens, caso extravie ou haja qualquer perda é possível entrar em contato com o proprietário. Coloque xampus e cremes dentro de sacos plásticos bem vedados, para não vazarem. Não esqueça de levar guarda-chuva. Leve sempre a receita médica junto com os medicamentos. Leve bolsas dobráveis, pois elas são perfeitas para os presentes ou lembranças da viagem na volta.