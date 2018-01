8 curiosidades sobre a coleção e o desfile da grife Lolitta

A coleção de inverno 2016 da estilista Lolita Hannud, da grife Lolitta, tem um quê medieval. Conhecida por seus tricôs sem costura que modelam o corpo, a estilista trocou a cartela de cores vibrante usual por preto, prata e dourado. Ela buscou inspiração em Joana D'Arc para criar peças que lembram armaduras. A sensualidade ficou por conta dos plissados, fendas e tiras, que apareceram pela primeira vez em um desfile da marca.

No backstage, conversamos com Lolita e descobrimos 8 curiosidades sobre a coleção e o desfile, que ocorreu na quinta-feira, 22.

1. Roupas de ferro

A ideia para a coleção surgiu após uma viagem a Praga, cidade com um forte passado medieval. “Sou fissurada por formas e me chamou muito a atenção como eram feitas as armaduras de antigamente num material tão difícil, o metal, mas que ao mesmo tempo dava mobilidade e forma ao corpo do guerreiro”, explica. “Para mim, a representação de quem sai de casa todo dia para ir à luta é a mulher, que vem conquistando cada vez mais o seu espaço na sociedade, por isso trouxe todo esse universo para a versão feminina, com o tricô.”

Os fios de rayon encapados foram importados do Japão Foto: FERNANDA FIGUEIREDO

2. Fios do Japão

Para proporcionar o efeito de armadura metálico, os fios de rayon encapados foram importados do Japão.

3. Trabalho intensivo

A maioria das peças é feita à mão, em um trabalho intensivo de uma equipe enxuta de seis pessoas. A mais demorada foi uma capa, que levou cinco dias para ficar pronta. Os 24 looks usados pelas modelos no desfile foram resultado de três meses de trabalho.

Esta capa da coleção de inverno 2016 da grife Loitta levou cinco dias para ficar pronta Foto: FERNANDA FIGUEIREDO

4. Make gótico

Nos olhos das modelos, quatro pontos em glitter formavam uma espécie de cruz. E só. O restante da maquiagem seguiu a tendência da temporada: pele leve e bem hidratada, batom cor de boca e nada de máscara. Cada make levava em média 30 minutos para ficar pronto.

Nos olhos das modelos, quatro pontos em glitter formavam uma espécie de cruz Foto: FERNANDA FIGUEIREDO

5. Troca troca

Algumas modelos fazem o chamado "cruzamento", quando saem de um desfile direto para o outro. Nestes casos, devem ser entregues "limpas" para o próximo estilista. No caso da Lolitta, isso valia até para as unhas: no desfile anterior, de Juliana Jabour, as modelos desfilaram com esmalte preto; no da Lolitta, ele precisou ser substituído por nude.

6. Da metalúrgica

O escarpin usado pela estilista para apresentar a coleção foi o mesmo que apareceu nos pés das modelos na passarela. O salto de metal foi encmendado a uma metalúrgica e criado especialmente para a grife.

Escarpin da coleção de inverno 2016 da Lolitta Foto: FERNANDA FIGUEIREDO

7. Coleção com pegada comercial

Das passarelas para as lojas, pouca coisa muda na forma de fabricação das peças. Pelo caráter artesanal, os preços de um vestido de tricô da Lolitta variam de R$ 1 a R$ 8 mil.

8. Queridinha das blogueiras

A estilista é uma das queridinhas das blogueiras brasileiras, que marcaram presença na primeira fila do desfile, entre elas Helena Bordon, Lala Rudge e Camila Coelho.