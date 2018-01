6 mulheres que são ícones-mor do street style para você se inspirar

Hoje a moda caminha livremente entre inspirações que vão das passarelas para as ruas e vice-versa. Prova maior são os sites de street style, nos quais fashionistas, artistas, editores e celebridades são modelos da vida real. Selecionamos seis ícones de estilo, que se destacaram nas primeiras-filas de desfiles de Nova York.

Helena Bordon

A blogueira e empresária brasileira adora uma tendência, uma cor forte, vibrante e aposta sem medo em listras e micro bolsas usadas em duplas. Nos pés, escarpins clássicos de salto fino ou sandálias cavadas e sexy.

Chiara Ferragni

Extravagante talvez seja uma palavra boa para definir a blogueira italiana. A começar pela quantidade de looks que ela usou durante os desfiles: para cada estilista, uma produção diferente. Combinações ousadas como a que ela usou no quinto dia de desfiles, com tênis de corrida, saia prateada de paetês com fenda, camiseta de banda e óculos máscara espelhado, não são raras em seu dia a dia.

Leaf Greener

A consultora de moda chinesa foi uma das maiores novidades e destaques entre fashionistas na Semana de Moda de Nova York. COm um estilo às vezes também extravagante, ela não hesita em apostar nas últimas tendências, cores fortes e combinações ousadas. Na Semana de Moda de Nova York, o conjuntinho amarelo de jaqueta e pantacourt com recorte de flor na barra chamou a atenção.

Leandra Medine

A criadora do blog Man Repeller, Leandra Medine, tem um estilo urbano com toque fashionista. Peças em jeans, sejam em calças ou casacos, costumam compor seu guarda-roupa. Ela também aposta em estampas coloridas nas roupas ou em acessórios para deixar as produções mais alegres.

Yasmin Sewell

A consultora de moda australiana, baseada em Londres, é adepta do visual hi-lo. Suas composições, via de regra, têm ao menos uma informação de tendência: camiseta combinada a pantacourt, vestido preto com plataformas prateadas ou uma bandana amarrada no pescoço... Os resultados são looks elegantes e cheios de estilo.

Anya Ziourova

A diretora de moda das revistas Tatler e Allure Rússia é outra que também aposta em looks hi-lo, embora em geral suas produções pendam mais para o clássico e minimalista. Vestidinhos curtos, com ar romântico e cortes sessentistas, estão entre seus preferidos.