5 tendências de moda masculina para investir em 2016

Camisetas longas e uma alfaitaria mais casual são apostas de tendências para 2016 Foto: Reprodução

Tênis monocromáticos, camisetas mais longas, estampas náuticas, uma nova alfaiataria... Quem disse que moda masculina é sempre igual? Consultamos três especialistas para conhecer as apostas fashion para 2016 e ajudar os homens a inseri-las no guarda-roupa. Confira.

1. Sneakers

Os tênis já estão em alta há algum tempo e devem ganhar ainda mais destaque em 2016. “Eles vão ganhar vez, inclusive, em looks mais formais, misturados com peças de alfaiataria”, diz o blogueiro de moda masculina Leonardo Leal, do blog Macho Moda. Dentro da tendência, ele aposta nos modelos monocromáticos, com cores sólidas, e nos retrô, como o Adidas Stan Smith ou o Converse. Vale combiná-los a calças jogger, jeans, bermudas ou blazer com calça slim fit.

2. Alfaiataria descolada

A novidade, aqui, é que as peças deixam de ser principalmente usadas em contextos formais, como trabalho, e passam a ganhar o streetwear. “Podemos esperar por camisas de manga curtas e bermudas de alfaiataria”, aposta Arlindo Grund, consultor de moda e apresentador do programa Esquadrão da Moda, do SBT.

3. Camiseta long-line

O blogueiro Leonardo Leal já havia falado aqui que as camisetas long-line, mais compridas e ajustadas ao corpo, são a bola da vez. O jornalista de moda Jorge Wakabara, editor do site de Lilian Pacce, concorda. “Antes usadas por pessoas mais jovens e muito ligadas ao hip hop, elas agora estão mais populares e são encontradas até em lojas de departamento”, afirma. A tendência começou lá fora, com celebridades como o cantor Justin Bieber, e o estilista da Givenchy Riccardo Tisci, que é fã do modelo. Para usá-la corretamente, equilibre as proporções. A barra da camiseta, por exemplo, não pode ultrapassar a da bermuda. Também fica bem com calças jeans ou de moletom mais ajustadas.

4. Estampas florais e marinhas

Pescadores, peixes, sereias, tubarões, conchas, flores e folhas. Na opinião de Arlindo Grund, essas estampas devem aparecer aos montes durante o ano todo. Para um visual mais moderno e urbano, é interessante combiná-las a calças ou bermudas jeans com cara de detonadas.

Estampas com motivos florais e marinhos devem aparecer aos montes durante o ano todo Foto: Reprodução

5. Sandálias

Embora comuns no verão europeu, por aqui elas ainda são alvo de polêmica. Isso porque se tornaram populares na década de 1970 com o movimento hippie, quando era feitas de couro e de forma artesanal. Desde então, ficaram associadas a um visual alternativo demais. A aposta de Grund, no entanto, é que em 2016 elas finalmente ganhem os pés dos brasileiros. "Acho que cada vez mais homens entenderam que podem ser tão descontraídas quanto os tênis", opina.