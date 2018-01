5 tendências de inverno para usar já!

Amarrações, decotes profundos e jeans foram algumas das tendências desfiladas na SPFW Foto: Ze Takahashi, Fernanda Calfat e Marcio Madeira

Estampas geométricas

Listras, quadrados ou losangos. Os prints geométricos continuam firmes e fortes, e nada melhor do que adicionar algumas cores vivas para adaptá-los ao clima quente. Opte por tons como pink e laranja, que combinam entre si.

GIG, Loilitta e Reinaldo Lourenço Foto: Fernanda Calfat e Marcio Madeira

Decotes

As fendas apareceram cavadas, sobretudo na área do colo. Entre as mais profundas, que vão quase até o umbigo, e as mais delicadas, o formato V foi o campeão da vez. Para não exagerar e deixar muita pele de fora, aposte no jogo de proporções.

Giuliana Romanno, Gloria Coelho e Iódice Foto: Fernanda Calfat, Marcio Madeira e Ze Takahashi

Amarrações

Essa tendência já apareceu no circuito de moda internacional e agora ganhou as passarelas no Brasil também. E incluir a ideia no dia a dia é super fácil. Pode ser uma jaqueta ou uma camisa amarrada na cintura, ou faixas femininas, para afinar a silhueta.

Lolitta, Pedro Lourenço e Vitorino Campos Foto: Ze Takahashi

Jeans

Ícone dos anos 90, o look total jeans veio com tudo. Com lavagens e cores diferentes, a proposta deixa qualquer produção cool no ato. Até marcas com DNA mais sofisticado, como Vitorino Campos, apostaram no material, que ganhou ares elegantes sem perder a pegada casual.

Colcci, Vitorino Campos e Cavalera Foto: Ze Takahashi, Marcio Madeira e JF Diorio

Franjas

Em saias, tops ou até bolsas, as franjas garantem movimento a qualquer peça. Esqueça o tema country, o detalhe vem em produções alinhadas e com mood sexy, nada caricato. E não precisa esperar até o inverno para levar a tendência para as ruas em looks frescos e leves.