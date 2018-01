5 perguntas para: Alexa Chung

Vestida de Alexandre Herchcovicth, it-girl britânica tocou como DJ em evento em São Paulo Foto: Divulgação

Alexa Chung é it por natureza. Modelo, apresentadora, DJ e ícone da moda atual, ela não dispensa o título – aproveitou até para lançar seu primeiro livro com o título “It”, em novembro de 2013, sobre a sua vida glamourosa na indústria fashion. A inglesa, filha de pai chinês, daí o sobrenome asiático, começou cedo na cena, modelando para revistas adolescentes aos 16 anos. Mais tarde, em 2006, ganhou seu primeiro espaço na televisão, e logo conquistou ainda mais tempo no ar, com um programa voltado para moda, no qual a it-girl entrevistava celebridades como Jean Paul Gaultier e Karl Lagerfeld, de quem viraria musa alguns anos depois.

Daí em diante sua fama só aumentou, assim como seu reconhecimento entre personalidades da moda. Um exemplo disso foi a bolsa “Alexa”, da Mulberry, batizada em sua homenagem e um sucesso estrondoso, com direito a lista de espera nas lojas da marca. Aos 30 anos, é hoje uma das mulheres mais badaladas e copiadas da moda – desde seu corte de cabelo até o delineador de gatinho. Tudo devidamente explorado pelo seu lado empresário, que enxerga oportunidades e lança produtos oportunos como maquiagens, jeans entre outras dezenas de linhas. Recentemente, recebeu o Prêmio de Estilo Britânico do British Fashion Council, em 2010, e nos três anos seguintes também, pela votação do público. Em entrevista ao Estado, Alexa revela sua simpatia e adorável bom humor ao falar de moda, estilo e desejos não realizados.

O que você mais te incomoda no mundo da moda?

Odeio quando você quer muito uma coisa e ela já está esgotada nas lojas. Isso é horrível.

Você é o ícone fashion de muita gente. Quem é o seu?

Eu sou? Muito obrigada. Bom, tenho muitos ícones atuais, como Kate Moss, óbvio, e também Chloë Sevigny e Kate Bosworth. Mas com certeza minha musa de todos os tempos é Jane Birkin. Ela é incrível!

Você se define como muitas coisas: DJ, modelo, apresentadora, designer. Tem alguma profissão que você gostaria de ser e ainda não é?

Sempre quis ser do circo, e isso nunca aconteceu. Pelo menos não até hoje. Queria ser aquelas bailarinas que se apresentam em cima de cavalos, deve ser muito divertido.

O que você sente mais falta na moda dos anos 1990?

Amo os anos 1990 e sinto falta de todas as tendências! Gargantilhas, símbolos chineses em todos os lugares, zíperes, saias por cima das calças, aqueles tops de tatuagem, verde limão com laranja usados juntos, tudo era o máximo. Ótima década, ótima moda.

Na sua opinião, qual é o maior pecado da maquiagem?

Para mim, o exagero. Gosto de tons mais suaves e não uso muita maquiagem ao mesmo tempo. Mas às vezes vejo outras pessoas super produzidas e acho bonito. Então acho que só não funciona no meu rosto.