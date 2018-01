5 peças imortalizadas por Princesa Diana

O estilo de Lady Di e suas peças mais icônicas Foto: Reprodução

Hoje, 01 de julho, a princesa mais querida de todos os tempos completaria 53 anos, não fosse o trágico acidente em 1997. Muito antes de Kate Middleton ou de Letizia Ortiz fazerem bonito na moda, a plebeia que entrou para a realeza era ícone de estilo para muitas mulheres. Relembre as peças-chave que ela usava em diversas ocasiões:

Bolsa Lady Dior

Criada pela Maison francesa em 1995, a bolsa de shape quadrado e couro em macramê se tornou hit nas mãos da princesa. Feita especialmente para ela, a bolsa de alça curta.

Sapatilhas

Principalmente após a separação de Diana e Charles, Lady Di mudou seu estilo e trocou os escarpins de saltinho por sapatilhas. Mais confortáveis e, nem por isso, menos chiques.

Pérolas

Usadas como gargantilhas, sempre bem rente ao pescoço e com uma ou mais voltas. Ao lado de diamantes e outras pedras preciosas, elas entravam no guarda-roupa dela pricipalmente em looks do dia-a-dia, para manter a elegância sem chamar muita atenção.

Vestido preto

Divisor de águas, esse vestido preto fez história. Comprado antes da separação, Diana não o usava por achar muito sexy, e logo após o fim do casamento com príncipe Charles, apareceu com o modelo. No dia seguinte, estava na capa de todos os tablóides, claro, e se tornou um símbolo fashion.

Camisa jeans e calça de sarja

O duo foi muito usado pela princesa durante suas visitas à África, como voluntária da Cruz Vermelha. Um look ainda super atual, a camisa por dentro da calça de cintura alta e barra curta é curinga para dias casuais.