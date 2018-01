5 makes que você vai querer experimentar já

A maquiagem da Chanel (esquerda) é puro havymetal. Já para a maison Valentino, Pat McGrath uniu sombra branca e sobrancelhas marcadas Foto: Divulgação

Rock Metal - Chanel

No melhor estilo anos 1980, o make criado para o desfile da Chanel é puro havymetal. Um degradê de sombras cremosas que começa com um prata quase branco e termina em um dourado. Para finalizar, um delineado que engrossa conforme chega ao canto externo do olho. Esse, feito com delineador líquido. Para suavizar o look, balm rosa transparente e bochechas cor de pêssego. Boa pedida para a vida real, a maquiagem vai bem em festas e baladas.

Olhar Angelical - Dior

Peter Phillips teve o maior trabalho na hora de criar a maquiagem para a nova coleção da Dior: cortou todos os delineadores espelhados à mão com a ajuda de sua equipe. A novidade fica por conta da falta de rímel. A intenção de Phillips era criar um olhar vazio, como ele escolheu chamar o visual, e angelical. Para isso, usou também sombra terracota abaixo das sobrancelhas. No resto do rosto, blush rosado e hidratante labial. Se for copiar (a Dior vai fabricar o delineador numa versão adesiva), use a máscara para cílios, que dá um up na expressão.

Jogo de sombras - Valentino

Pat McGrath, a maquiadora queridinha do mundo da moda, uniu duas tendências fortes das últimas temporadas para criar um olhar matador no desfile de Valentino: sombra branca e sobrancelhas marcadas. A ideia de Pat é destacar o que o rosto de cada mulher tem de melhor, através das sombras e contorno de seus rostos. Para completar o look, sombra cinza clara no canto externo dos olhos e marrom embaixo das sobrancelhas – perfeitamente alinhadas com gel. O toque final fica por conta da máscara de cílios marrom e do iluminador no canto interno dos olhos.

Color Pop – Atelier Versace

O make mais ousado da temporada também ficou a cargo de Pat McGrath, que criou um misto de sombra e delineado grosso azul petróleo metalizado para a marca italiana. A inspiração da expert veio das penas coloridas dos pavões, sofisticadas e alegres. Para equilibrar o visual, rímel preto, batom nude e blush levemente bronzant. A proposta é divertida, mas fica restrita a eventos noturnos. Se você fizer o estilo mais básico, pode trocar a sombra azul cremosa por uma grafite ou roxa bem escura.

Linha Dramática – Armani Privé

Linda Cantello reinventou o delineador e o fez com um toque de drama para o desfile de alta costura da Armani. Linhas que contornam os olhos em cima e embaixo se encontrar e, onde normalmente há um risco fininho, do tipo gráfico ou gatinho, ela criou uma versão meio borrada, esfumada. O visual, certamente virará mania entre as fashionistas, já que é fácil de reproduzir e usar, funciona de dia, à noite, em festas... Para o resultado ser harmônico, lembre-se: boca nada, bochechas coradas e muita máscara de cílios.