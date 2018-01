5 Instagrams para seguir já!

Fabiana Gomes e seus preferidos no Instagram Foto: Reprodução

Ela tem o emprego dos sonhos. Vive rodeada de maquiagens, sempre com os lançamentos do mundo da beleza em mãos, e é a primeira a ficar cara a cara com a tendência das passarelas mais cobiçadas do mundo. Fabiana Gomes é a maquiadora sênior da MAC no Brasil. Fã desse universo desde a infância, ela já foi atriz - e ajudava a maquiar todo mundo -, se formou em Direito mas, em 2002, começou sua história de amor com a MAC. Em 2009 alcançou o posto máximo na marca e de lá para cá assina a beleza dos desfiles nacionais mais badalados, além de participar de semanas de moda internacionais mundo afora. Aqui a curitibana revela os perfis preferidos no Instagram. Confira.

@sofiamalamute - "É uma fotógrafa argentina baseada em Nova York. Adoro seu olhar sobre a moda! Além disso, ela é amiga de uma de minhas modelos favoritas @jamiebochert, que a propósito também tem um Instagram maravilhoso."

@mmparisdotcom - "A M/M (Paris) surgiu da parceria entre Mathias Augustyniak e Michael Amzalag, dois visionários das artes. Perfil com estética linda e delicada. Vale conferir!"

@beatrixost - "Uma mulher inspiradora e intrigante. A definição de estilo pelo Instagram!"