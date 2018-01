5 Instagrams para seguir já!

O maquiador Vicente Lujan e seus preferidos no Instagram Foto:

O maquiador paulista Vicente Lujan passeou por outros interesses antes de se entregar de vez ao universo dos pincéis. Formado em Administração de Empresas, ele ainda foi estudar Gastronomia antes de se dedicar completamente a arte da maquiagem e dos penteados. Há seis anos trabalhando no ramo, Vicente já fez de tudo: de produções de ópera no Teatro Municipal de São Paulo a editoriais de moda em revistas internacionais, além de ser o vencedor do Prêmio Avon de Maquiagem de 2014, na categoria Editorial. Aqui ele divide os perfis do Instagram que o inspiram diariamente.

@ellenvonunwerth - "Amo as fotos e as referências que ela posta."

@mathu7 - "É o maquiador da drag queen RuPaul. Adoro a irreverência e as maluquices de make e cabelo."

@art_spotlight - "Vejo diariamente, ótimas referências de arte."

@andylecomptesalon - "Apenas o cabeleireiro da Madonna."

@refinery29 - "Meu instagram de tendência preferido. Tem tendência de tudo! Moda, beleza, decoração... Vejo o tempo todo!"