5 Instagrams para seguir já!

. Foto: Reprodução

Natural de Belém do Pará, Rafael Pavarotti começou cedo na fotografia. Aos 16 anos, arriscou os primeiros cliques nas maiores semanas de moda do Brasil, a São Paulo Fashion Week e o Fashion Rio, em desfiles e bastidores - e logo percebeu que essa era sua praia.

Ao lado de importantes nomes da moda, como o diretor criativo do SPFW, Paulo Borges, e o stylist Paulo Martinez, Pavarotti se tornou queridinho da cena. Depois de trabalhar como assistente, o fotógrafo alçou vôo solo e hoje assina editoriais, campanhas publicitárias e capas de revistas, sempre colocando em prática sua visão fresca e seu uso esperto do movimento em cliques conceituais. Aqui ele revela cinco perfis para atualizar seu feed no Instagram:

@anothermagazine - “Acho esse perfil super cool.”

@edward_enninful - “Um super stylist que amo e me inspira sempre.”

@magazineantidote - “Adoro a imagem de mulher forte dessa revista, tem toda identidade que eu amo no meu trabalho.”

@carineroitfeld - “Ícone.”

@ideabooksltd - “Muitas referências vintage, vejo todos os dias.”