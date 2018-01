5 Instagrams para seguir já! Marina Domingues - O Estado de S.Paulo















O fotógrafo Hick Duarte, do coletivo I Hate Flash, indica os perfis da rede social que refrescam sua visão multicultural, que vai de música a moda em um piscar de olhos Entre moda, arte e cotidiano, fotógrafo Hick Duarte elege seus preferidos no Instagram Foto: Reprodução

Se você acompanha alguns blogs nacionais, como de Thássia Naves e Camila Coutinho, com certeza já se deparou com o nome de Hick Duarte nos créditos. É que o fotógrafo é queridinho das blogueiras e vive clicando looks do dia ou fazendo vídeos para a turma. Aos 23 anos, Hick também dedica seu olhar a novas expressões da música e do comportamento de sua geração. Ele faz parte do coletivo "I Hate Flash", que registra imagens de festas, bares e eventos noturnos. Recentemente fotografou os backstages das semanas de moda de Paris e Nova York, a convite da M.A.C. Cosmetics, entrando ainda mais no universo fashion. Além disso, acaba de desenvolver um projeto com a Adidas Originals, no qual entrevistou e fotografou locais da comunidade de Hollis, no Queens, em busca de lembranças do grupo de rap RUN DMC. Alguma dúvida de que seu olhar figura entre todas as áreas? Aqui ele revela cinco perfis do Instagram que o ajudam nessa jornada multicultural.

@fvonf - "A expressão vem de Freunde Von Freuden, que em alemão significa 'amigos de amigos'. É mais ou menos o que o projeto busca registrar, casas e ambientes de trabalho de gente criativa pelo mundo."

. Foto: Reprodução

@maxpoglia - "O Max é brasileiro e tem um trabalho muito peculiar com produção handmade de facas. Seu Instagram é um diário visual caprichado do seu trabalho e do seu dia-a-dia."

. Foto: Reprodução

@josecabaco - "Texturas curiosas, situações anônimas, cores ácidas e enquadramentos improváveis, tudo obrigatoriamente capturado pelo iPhone."

. Foto: Reprodução

@arnold_daniel - "O fotógrafo de rua mais perspicaz da rede social. Imagens cruas - e nem sempre tão 'confortáveis' - do cotidiano urbano de Nova York."

. Foto: Reprodução

@pierredebusschere - "Um dos caras que mais admiro entre os novos grandes fotógrafos de moda da atualidade. Fotografou o recente (e excelente) editorial de capa da Beyoncé para a CR Fashion Book."