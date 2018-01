5 dicas para comprar em brechós online

A loja física TrashChic, em São Paulo, com todos os produtos cadastrados online Foto: Divulgação

Foi-se o tempo em que roupa ou acessório semi-novo tinha cheiro de guardado, cara de velho ou, então, design duvidoso. Com a explosão dos e-commerces, aos poucos surgiram sites que vendem roupas, bolsas, sapatos e outros acessórios de grifes internacionais, em ótimo estado e a preços bem mais convidativos que os das lojas. São os chamados brechós online, uma onda que tem crescido no Brasil.

Nomes como o site Peguei Bode, o Trash Chic e o Madame Recicla são especializados nesse tipo de mercadoria de luxo e entregam para o Brasil todo. As peças geralmente vêm de lugares variados: de gente que não quer mais usar, de alguém que comprou a mais por impulso, que ganhou do ex, e por aí vai. Para não cair em roubadas, é bom prestar atenção na confiabilidade do site e do tipo de peça que pretende comprar.

Veja 5 dicas para se dar bem em compras vintage pela internet:

Compre em sites confiáveis e com autenticação

Como se tratam de produtos caros e de grifes importadas, sempre pode ficar uma dúvida se o produto é ou não verdadeiro. “Nós somos conhecidos pela curadoria e pedimos às nossas fornecedoras ou a nota fiscal ou informações sobre onde a peça foi comprada. Além, claro, de fazer uma grande pré-avaliação de cada coisa”, diz Paloma Calfat, do TrashChic, que surgiu da loja física homônima que funciona há 22 anos.

Leia todas as informações da peça

Mais básico impossível, mas é o primeiro passo para a sua felicidade. A maioria dos sites especifica tudo da peça, tamanho, medida, se é mais ou menos usado, qual o estado do produto, etc. Então, basta ler e prestar atenção para ter certeza daquilo que está comprando.

Não dá para ver direito? Peça mais fotos

Muitos sites já dão imagens de vários ângulos das peças. Mas se ainda não tem certeza vale pedir mais algumas para a equipe do site, que ajudam com esse tipo requisição.

Está em dúvida? Tente ver ao vivo

Alguns sites possuem estoque ou loja física que podem ser visitados pelas clientes. Outros, que trabalham com consignação, como é o caso do Peguei Bode, fazem eventos onde expõem as peças. “Temos muitas clientes de outras cidades do Brasil, então fazemos algumas ações para aproximar as compradoras”, explica Daniela Carvalho, do Peguei Bode.

Não gostou? Pode devolver

Políticas de devolução e troca existem e funcionam. Se você recebeu a peça e acha que não era exatamente aquilo, reenvie exija que devolvem o valor ou que você fique com crédito na loja virtual.

Conheça os principais brechós online do país:

Peguei Bode http://pegueibode.com.br/

Trashchic http://www.trashchicvirtual.com.br/

Etiqueta Única http://www.etiquetaunica.com.br/

Vintage Chic http://www.vintagechicbrecho.com.br

Madame Recicla http://madamerecicla.com.br/