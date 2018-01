5 dicas de maquiagem para não errar no verão

","PROVIDER":"AGILE"}]}#---]

O verão vem chegando, e com ele as altas temperaturas. A estação pede mais cuidado com a pele, já que o clima quente pode maximizar os poros e derreter a maquiagem. Mas isso não significa que seja necessário abandonar a produção. O maquiador Marcos Costa afirma que é possível manter o make em dia até na praia, e revela cinco medidas indispensáveis para arrasar na temporada e brilhar na medida certa. Confira:

1 - Jamais use uma base diferente do tom da sua pele. Se você se bronzear no verão e mudar de cor, mude a base também.

2 - Não use blush marcado nas maçãs do rosto. Invista em um pó bronzer, que deixa o aspecto natural e garante o aspecto bronzeado sem ter que necessariamente queimar a região. Proteja-se com protetor solar e depois finalize a pele com o produto. Beleza e saúde unidos.

3 - Usar lápis preto no contorno dos olhos, e esfumá-lo para conquistar o visual de sombra sem ter que usar pó.

4 - Invista nos lábios, com batom, gloss ou lápis de boca, em tons vivos. O detalhe levanta a produção, e pode ser usado para completar o look bronzeado.

5 - Cuidado com o excesso de brilho branco ou perolizada nos olhos, na região da pálpebra superior. A estação pede tons foscos.