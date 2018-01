5 coisas que você precisa saber sobre os desfiles de Nova York

Nesta segunda, 14, os destaques da Semana de Moda de Nova York foram os desfiles de Carolina Herrera, Tommy Hilfiger e Jeremy Scott. Mas muito além do que aparece nas passarelas, um dia de fashion week é cheio de celebridades, flashes e acontecimentos inusitados. Confira alguns deles.

1. Penelope Cruz e Anna Wintour trocaram figurinhas

A atriz e a editora da Vogue norte-americana Foto: Reprodução/ Instagram

A atriz espanhola e a editora-chefe da Vogue América sentaram lado a lado no desfile da estilista venezuelana Carolina Herrera, que ocorreu na manhã desta segunda, 14, no The Frick Collection, museu intimista de Nova York.

2. Miley Cyrus não apareceu. Mas Rita Ora estava lá

A cantora assiste o desfile ao lado do rapper Tyga Foto: EFE/ JASON SZENES

Todos esperavam a presença de Miley, amiga íntima de Jeremy Scott, na apresentação do estilista. A cantora não apareceu. Melhor assim, pois a confusão já foi bem grande em cima das celebridades que estavam na primeira fila: no caso, a cantora Rita Ora, a modelo Coco Rocha, a socialite Nicky Hilton e o blogueiro Perez Hilton.

3. Tommy Hilfiger construiu uma praia em Nova York

Modelos reunidas no cenário criado para o desfile da Tommy Hilfiger Foto: Reprodução/ Instagram

O estilista que é sinônimo do lifestyle americano tem uma casa na ilha de Mustique, no Caribe. E o que isso tem a ver com a fashion week? Bastante, considerando que ele baseou toda a sua coleção de verão nos dias de dolce far niente no paraíso caribenho e criou uma praia artificial em um galpão no Píer 36, em Manhattan.

4. As modelos entraram no "mar" ao som de reggae

Desfile de primavera 2016 da grife Foto: Divulgação

Ao fim do desfile de Tommy, as tops se deixaram levar pelo reggae da trilha sonora e desfilaram na água da praia montada pela grife. Tudo devidamente ensaiado e registrado pelos fotógrafos, claro.

5. As blogueiras trocam de roupa a cada desfile

A blogueira internacional Chiara Ferragni em seu primeiro look do dia: botas Alexander Wnag, Shorts Levi's vintage, Colete What Goes Around e óculos Céline Foto: Reprodução/ Instagram

Essa é para os não iniciados nas semanas de moda - mas mesmo para os iniciados, é impressionante a quantidade de looks que bloggers como Chiara Ferragni são capazes de exibir em um dia só. A logística para tal? Elas se trocam no carro, entre um desfile e outro - pelo menos o trânsito sempre intenso de Manhattan ajuda.