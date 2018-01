5 apps que facilitam a vida do homem

Aplicativos ajudam os homens na hora de se vestirem Foto: Reprodução

Nenhum homem nasce sabendo dar nó em gravata, tampouco escolher um terno cujo caimento é o ideal para o seu tipo de corpo. Assim como para as mulheres, eles também têm dificuldades para fazer combinações. Cores, estampas e estilos não são fáceis de sincronizar. Para facilitar a vida do homem que quer andar bem vestido por aí, existem aplicativos que dão dicas, atualizam looks com as últimas apostas das passarelas e ajudam, claro, a dar nós em gravatas. Conheça os top 5:

Cool Guy: O app permite que você fotografe as peças do seu armário e as organize dentro do um 'armário' dividido por categorias e estações do ano. Assim, quando você estiver na dúvida, é possível fazer combinações com suas próprias peças sem precisar por e tirar. Além disso, o aplicativo te atualiza com as matérias mais recentes de revistas masculinas de moda.

Tie Break: A grife Hermès lançou recentemente um aplicativo que dá dicas divertidas sobre gravatas. Além de nós e novos jeitos de usar o acessório, o app também oferece jogos para o celular, gifts e papéis de parede.

Lookbook.nu: Não é um aplicativo exclusivo para moda masculina, mas não tem problema. O app - e o site também - são uns dos mais completos no quesito 'novidades fashion' do mundo. O app te ajuda a se inspirar com as produções de pessoas do mundo todo, além de te atualizar sobre as últimas tendências.

Valet.Magazine: Mais do que te apresentar as últimas novidades do universo fashion masculino, o aplicativo ajuda a tirar sua medidas, reverte tamanhos estrangeiros de roupas para os de seu país de origem, traz truques de etiquetas e até maneiras diversas de fazer a barba e cuidados pessoais.

Suit Yourself: Desenvolvido pelo site Mr. Porter, o aplicativo é dedicado especialmente a ternos. Estilos e modelos de diversas marcas te ajudam a se inspirar e, se quiser, você pode até comprar pelo próprio app. A seção 'o que usar' mostra como escolher o terno correto para qualquer ocasião: do escritório ao casamento.