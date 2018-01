25 Instagrams essenciais para quem ama moda

Os perfis que você deve seguir para se manter atualizado no mundo da moda. Foto: Reprodução

Looks de babar, sapatos lindos de morrer, pratos de comida que parecem deliciosos e destinos mais quentes do planeta. A seguir uma lista com os perfis que você deve seguir para se manter atualizado no mundo da moda.

Gisele Bündchen (@giselleofficial)

Paisagens naturais, retratos de família e frases inspiradoras são a aposta da top das tops para a rede social.

Leandra Medine, The Man Repeller (@manrepeller)

Cool e antenada a blogueira posta ótimos looks de streestyle que servem de referência para o dia-a-dia.

The Coveteur (@thecoveteur)

Frases divertidas sobre moda, para curtir e repostar, além dos closets mais lindos do mundo estão aqui!

Vogue Brasil (@voguebrasil)

A revista brasileira sempre dá ótimos furos jornalísticos, além de reproduzir boa parte de seus ensaios fotográficos.

Isabel Marant (@isabelmarant)

Fotos de campanhas, modelos em backstages, roupas lindas e ainda algumas imagens inspiradoras dão o tom do Instagram da estilista francesa.

Cara Delevingne (@caradelevingne)

Caretas e fotos divertidas são o forte da top model do momento, que hora ou outra ainda mostra backstages de desfiles e campanhas.

Bergdorf Goodman (@bergdorfs)

Multimarcas de luxo americana, exibe novidades das grandes grifes que estão à venda em suas lojas.

Miroslava Duma (@miraduma)

A blogueira russa é das melhores para dar ideias de look. Pode copiar. Superfashion!

Anna Dello Russo (@anna_dello_russo)

Das passarelas direto para a produção e o Instagram da editora de moda. Fique ligada para ver tudo que é tendência.

Net a Porter (@netaporter)

Difícil não querer todos os sapatos, bolsas e vestidos que o e-commerce mostra. É uma verdadeira vitrine de centenas de marcas internacionais.

Donata Meirelles (@donatameirelles)

Editora da estilo da Vogue Brasil, posta peças desejo do momento e memes engraçados.

Costanza Pascolato (@costanzapascolatos2g)

Imagens inspiradoras, cenários bucólicos, fotos históricas de ícones da moda e posts divertidos fazem a rede social da consultora de moda.

Face Hunter (@facehunter)

O fotógrafo de streetstyle viaja ao redor do mundo clicando looks inspiradores de quem vai as semanas de moda.

Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

A blogueira italiana conquistou o mundo e agora vive viajando para exibir seus looks por aí. Bom para quem quer dicas de restaurantes, lojas e hoteis (além de moda, é claro).

Alexandre Herchcovitch (@alexandreherchcovitch)

O estilista tem um dos Instagrams mais tentadores do país. Alexandre ama postar foto de guloseimas e pratos deliciosos, além de paisagens de suas cidades favoritas: Tóquio, Nova York e Londres.

Hedi Slimane (@Hedislimane)

Vale conhecer a rede social do estilista da Saint Laurent. Entre as fotos, o mundo da moda visto dos bastidores e suas criações para a Maison francesa.

JCrew (@jcrew)

Sempre divertido, o Instagram da marca americana traz mensagens fofas e montagens com peças da marca.

Stella McCartney (@stellamaccartney)

A estilista inglesa dispensa apresentações. Referências, looks de desfiles, bastidores e vida pessoal para ver já!

Rihanna (@badgalriri)

Sempre um passo a frente quando o assunto é tendência, a cantora mostra como ostentar um visual ousado, sexy e superfashion.

Tommy Ton (@tommyton)

Fotógrafo de streetstyle do site Style.com, Tommy tem um olhar moderno e sabe antecipar tendências.

Miranda Kerr (@mirandakerr)

As fotos da supermodel são pura fofura ao lado do filho pequeno. Miranda também posta ótimas cenas de bastidores de desfiles.

Thassia Naves (@thassianaves)

A blogueira brasileira está sempre com as novidades recém-desfiladas no circuito de moda internacional. E traz boas ideias de como combinar alta moda com marcas nacionais.

New York Times Fashion (@nytimesfashion)

Se inspire nos looks de streestyle clicados por Lee Oliveira durante as semanas de moda mais concorridas do mundo.

Camila Coutinho (@garotasestupidas)

Eventos disputadíssimos, looks exclusivos e paisagens lindíssimas fazem do Instagram da blogueira brasileira um dos indispensáveis na nossa lista.

Victoria Ceridono (diadebeaute)

Recém-radicada em Londres, a editora de beleza da Vogue dá ótimas dicas para comprar produtinhos. Também ensina a fazer makes e cabelos que queremos já!

*Acompanhe todas notícias e novidades de moda e beleza pelo nosso Twitter e Facebook.