20 anos de Harry Potter: os looks mais marcantes da saga

O uniforme azul de Fleur Delacour virou fantasia. Foto: Warner Bros

Os uniformes de Hogwarts usados por Harry Potter, Rony Weasley e Hermione Granger viraram fantasia - ou até look do dia - de fãs no mundo todo. O vestido de noiva do casamento de Fleur Delacour e Gui Weasley fez o público suspirar. A bruxa das histórias infantis, com chapéu pontudo e capa, se materializou na professora Minerva McGonagall.

Leia também: Grife de maquiagem cria linha de pincéis inspirada em varinhas de Harry Potter

Essas e outras produções idealizadas pela figurinista Jany Temime são inesquecíveis para quem cresceu acompanhando a história do bruxo Harry Potter.

Selecionamos os 10 looks mais marcantes da saga. Qual deles é mais incrível para você?