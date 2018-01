Confira 15 tendências que foram lançadas pelo clã Kardashian/Jenner

A família Kardashian adora investir em looks polêmicos Foto: www.instagram.com/kimkardashian

É inegável a influência da família Kardashian (e das caçulas Jenner) na moda. A maior parte das peças que elas usam, por mais polêmicas que sejam, acabam virando tendência.

Uma parte do mérito é da stylist da família, Monica Rose, que, ao vestir as irmãs, fez com que chokers e peças com amarração ficassem populares. Recentemente, Kim e Kylie começaram a trabalhar com outros profissionais.

Os vestidos justos à la Kim Kardashian, o bocão Kylie Jenner ou a cinta de Khloé na academia são outros exemplos de modinhas lançadas pelo clã.