15 fantasias para você se inspirar para este carnaval

Na campanha da Salinas para sua coleção de Carnaval, a marca já mostrava uma grande aposta: a fantasia de arco-íris Foto: Patrick Villela/ Salinas/ Divulgação

O começo de fevereiro anuncia uma das mais esperadas festas brasileiras, o carnaval. Apesar do feriado ser apenas dos dias 9 a 14 deste mês, já neste fim de semana diversos bloquinhos acontecem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Para quem curte a folia, as fantasias são uma das partes mais divertidas desta época do ano.

O Pinterest fez um levantamento de quais têm sido os looks mais pesquisados para a curtição. Quatro grandes grupos se destacaram: o mood místico, animais, frutas e referências da cultura pop. Se inspire abaixo nas 15 tendências que prometem bombar este ano:

Místicas

Vidente

Signos do zodíaco

Sereia

Constelação

Arco-íris

Animais

Gato preto

Pássaros

Unicórnio

Frutas

Abacaxi

Salada de fruta

Morango

Cultura pop

Anitta

Pabllo Vittar

Frida Kahlo

Carmem Miranda