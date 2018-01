11 perguntas para Kendall e Kylie Jenner

As irmãs Kendall e Kylie Jenner são destaques nas redes sociais por conta de suas carreiras e estilos Foto: REUTERS/Danny Moloshok

LOS ANGELES - Recentemente, as irmãs Kendall e Kylie Jenner, especialistas em mídia social e extraordinárias criadoras de marcas, foram as convidadas de honra de um almoço privado na suíte de cobertura do Chateau Marmont, em West Hollywood, oferecido pela cadeia de varejo online Nordstrom. Tratava-se de um prêmio para 40 clientes que haviam adquirido peças da coleção de roupas e calçados que Kendall e Kylie lançaram há pouco, e que incluiu bate papo e fotos com as badaladas irmãs.

Quando as duas saíram do evento, às 14h, já haviam gravado uma vinheta para o canal E!, tirado fotos dos pratos servidos no almoço, postado vídeos para os seus milhões de fãs na internet e dado algumas entrevistas - o tempo todo exibindo modelos de sua linha de vestuário e sapatos. Kendall, 20, vestia um top xadrez preto e branco com um drapeado amarrado no busto (US$ 98) com calças de cintura alta da mesma estampa (US$ 148). Kylie, 18, estava com um vestido com decote nadador cinza chumbo (US$ 128).

A linha de roupas e calçados Kendall + Kylie está à venda nas lojas físicas das redes Nordstrom, Neiman Marcus, Bloomingdale’s (e respectivos sites) e Planet Blue. Também se encontra na Dash, a butique de West Hollywood de propriedade das três irmãs Kardashian - Kim (a mais famosa), Khloe e Kourtney, meias-irmãs de Kendall e Kylie.

Sobre roupas e planos, a dupla fashionista discorre na entrevista a seguir.

Como a linha Kendall + Kylie se compara com as outras coleções de roupas que vocês criaram?

Kylie Jenner: É a nossa linha mais sofisticada.

Kendall Jenner: Evidentemente, acho que estamos crescendo, estamos ficando mais maduras. Então, nossa linha crescerá conosco e amadurecerá. Éramos mais novas quando começamos na PacSun e as roupas tinham uma espécie de vibração mais jovem. Depois teve a coleção cápsula para a Topshop e agora é como se tivéssemos tirado diploma.

Como vocês descrevem seus estilos pessoais?

Kylie: É mais ou menos o que nós vestimos.

Kendall: Eu acho que Kylie nunca vestiria esse conjunto xadrez que estou usando.

Kylie: Não que eu não vestisse. Adoro esta peça. Eu não gostaria de colocá-la na linha se não gostasse. É que tem mais o jeito de Kendall. Esse vestidinho simples com fendas (apontando para o seu vestido de nadador de malha) tem mais a ver comigo ...

Kendall (interrompendo): Usei um algumas semanas atrás num tom cinza mais claro, e agora ela está vestindo.

Como vocês explicariam a diferença para alguém que não pode ver as roupas que vocês estão descrevendo?

Kylie: Acho que eu sou um pouco mais descolada e e arrisco mais, e o estilo de Kendall é mais simples, chique, o estilo de uma modelo.

Como foi o processo de criação coleção? Vocês disseram para a sua equipe de design em que se inspiraram, e depois o pessoal voltou com esboços e ideias?

Kendall: Sim, e depois sentamos e criticamos, ajustamos e procuramos uma criação coletiva. É um trabalho de equipe, todos tentamos juntos. Obviamente, não faz muito tempo que nos dedicamos a isso. Não somos profissionais completas e precisamos sempre aprender e é o que estamos fazendo.

Havia alguma coisa que vocês queriam na coleção de estreia, uma silhueta particular, um tecido ou uma cor, mas que não correspondeu às suas expectativas?

Kendall: O que acontece com esta linha, especificamente, é que nós não temos muitas pessoas que digam para a gente ‘Não’. É uma coisa assustadora. Nós temos praticamente o controle total sobre a coisa toda, o que ajuda. Trabalhar assim é sempre divertido.

Como foi ver alguma peça de uma das suas coleções nas lojas pela primeira vez?

Kylie: Assustador. Acho que na realidade não pensamos nas pessoas que poderão vesti-las. Você vê as roupas no papel e depois as vê na vida real e então nas lojas. Mas quando vê uma desconhecida vestindo a roupa na rua, é uma sensação legal.

Vocês lembram da primeira vez?

Kylie: A primeira foi num shopping. Era uma peça da PacSun: uma moça estava vestindo uma das nossas jaquetas verdes militares, que tinha alguns remendos. Eu estava no segundo andar, e a garota no primeiro. Vi a menina e gritei para ela: “Ei, ei! Adorei sua jaqueta”. Ela agradeceu.

Vocês duas conquistaram a televisão com "Keeping Up With the Kardashians" e a Internet. Kendall conquistou o mundo da moda imediatamente, e Kylie lançou uma linha de cosméticos. Juntas vocês criaram aplicativos online, linhas de roupa e escreveram a quatro mãos o romance "Rebels: City of Indra: The Story of Lex and Livia", publicado em 2014.

Kendall interrompe: E as pessoas dizem que nós não trabalhamos!

Que rumo tomará agora a marca que é o estilo de vida de Kendall + Kylie?

Kendall: Com a nossa paixão pelo trabalho, não gostamos de falar muito antes do tempo porque não sabemos que rumo as coisas poderão tomar. Mas estamos sempre pensando na próxima coisa, e estamos sempre em atividade porque gostamos do que fazemos. Não fomos para a faculdade. O nosso trabalho é este. É o nosso emprego. Esta é a nossa vida. Mais coisas acontecerão lá adiante.

Mas há um campo que poderia ser o próximo passo em termos de expansão? Estou pensando na modelo Kathy Ireland que começou com meias, depois roupas e acabou criando um império de marcas que inclui utensílios de cozinha, jogos de mesa e até mesmo móveis.

Kylie: Eu adoro cosméticos. Acho que é realmente o meu caminho, todos sabem que adoro fazer minha própria maquiagem. Por isso, quero mesmo crescer e partir para uma verdadeira linha de cosméticos, e nos próximos cinco anos, ter tudo - todo tipo de maquiagem.

Kendall: Agora, estou concentrada no que estou fazendo neste momento. É algo que exige muito de mim, porque esta é realmente a minha carreira. Quero continuar nela ainda por um bom tempo. Haverá outras coisas ao longo do caminho, mas o fundamental é a minha carreira de modelo.

Vocês tentam se dissociar das suas irmãs? Como é essa relação em família?

Kendall: Não penso assim. Eu penso em toda a minha família. Nós somos Kardashians. Não paramos! Estamos preparadas para qualquer coisa. Somos muitas e cada uma de nós tem uma tendência para uma coisa diferente. Se estiver interessada em mobília, como você disse antes, talvez ela pessoa siga este caminho. Todas nós preferimos coisas diferentes que amamos e que são divertidas. Divertimento é isto.