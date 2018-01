10 vezes em que Bella Hadid mostrou o poder das fendas

Bella Hadid não tem medo de ser sensual demais nem de usar peças reveladoras. No tapete vermelho é muito frequente a modelo aparecer com fendas poderosas, que já se tornaram seu look característico. O vestido Alexandre Gauthier que ela usou no Festival de Cannes de 2016 virou notícia em veículos do mundo todo

Foto: REUTERS/Jean-Paul Pelissier