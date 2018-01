10 vestidos memoráveis do Globo de Ouro

Julianne Moore, Allison Williams e Emma Stone no Globo de Ouro 2015 Foto: AFP

A temporada 2016 de red carpets começa no próximo domingo, 10, com 73ª edição do Globo de Ouro, premiação americana que consagra os melhores do cinema e da televisão. Neste ano, as apostas giram em torno dos filmes "Carol", que conta a história de um romance lésbico nos anos 1950 e concorre em 5 categorias, incluindo indicações de melhor atriz para as duas protagonistas, Cate Blanchett e Rooney Mara, e a série "Fargo", um drama policial inspirado no filme homônimo. Também é grande entre os fashionistas a expectativa sobre o que as celebridades usarão no tapete vermelho. Dior, Chanel, Armani e Versace estão entre as grifes que devem aparecer aos montes, como em edições anteriores. Relembre na galeria abaixo looks memoráveis usados nos últimos anos por Angelina Jolie, Julianne Moore, Emma Stone e outras famosas.