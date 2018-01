10 tutoriais de maquiagem para se inspirar para o Halloween

A caveira com pedrarias é uma forma de reinventar uma produção clássica de dia das bruxas Foto: Instagram/ @vicbrocca

O Halloween é apenas no dia 31 de outubro, mas, ultimamente, o mês inteiro é lembrado para festas com o tema. A tradição americana se consolidou no Brasil e é a desculpa perfeita para amantes de maquiagem mostrarem todas as suas habilidades criando visuais elaborados para as comemorações.

Confira abaixo 10 tutoriais para se inspirar para uma produção assombrosa.

Caveira mexicana

Caveiras mexicanas já são um clássico do dia das bruxas. Para completar o look, vale investir em uma coroa com flores grandes e um vestido preto

Boneca

Para quem prefere uma fantasia bem original, uma boneca assustadora pode ser uma ótima opção. E, para produzir o visual, não é necessário nada além de produtos de uma necesserie comum, como lápis preto, branco e base.

Meia caveira

Outra forma de ser original é fazer apenas metade de uma caveira em seu rosto. Além disso, o visual pode ser completado com um olhar bem poderoso.

Caveira de diamantes

Se a ideia da caveira ainda parece simples, que tal reinventá-la com aplicações de glitter e pedrarias?

Caveira neon

E que tal entrar na tendência da maquiagem neon e criar uma caveira que parece ser iluminada?

Vampira

Para uma vampira diferente, este tutorial esquece o sangue nos dentes e aposta em veias e tons de roxo para parecer uma criatura da noite.

Lobisomem

Para as fãs de contorno, a make de lobisomem é a pedida ideal. Maçãs do rosto bem marcadas e muita sombra marrm criam a ilusão de ser meio loba, meio mulher.

Zumbi

Este visual de zumbi se torna bem mais glamouroso com a ideia de ser rainha dos mortos-vivos.

Sereia fisgada

A fantasia de sereia foi um sucesso do Carnaval e, com apenas um detalhe, ela pode se tornar assustadora.

Lua

Se a ideia não for parecer que saiu de um filme de terror, também vale investir no visual de fases da lua.