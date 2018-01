10 tendências da moda de Nova York

Na era da ultra-conexão, as tendências emergem em alta velocidade nos nossos telefones e geram desejos de consumo imediato.

Mas com a alta do dólar, as compras no exterior estão cada vez mais distantes da realidade do brasileiro.

Conseguimos reproduzir aqui alguns dos estilos que surgiram nos desfiles de primavera-verão 2016, de Nova York, na última semana, com peças que já fizeram sucesso em coleções passadas (algumas delas, você, talvez, já tenha no guarda-roupa) ou com ofertas que estão disponíveis nas vitrines do País. O restante, podemos incluir na lista de compras/desejos do próximo ano, quando as novas tendências devem desembarcar por aqui.

Confira 10 tendências que são destaque.

1. Listras verticais

Alice + Olivia Foto: Reprodução/ Facebook

2. Preto de branco clássico

Proenza Schouler Foto: AP Photo/Diane Bondareff

Chiara Boni La Petite Robe Foto: Albert Urso/Getty Images/AFP

3. Vestido/camisola

Givenchy Foto: Reprodução/ Facebook

Givenchy Foto: Reprodução/ Facebook

4. Babados leves e soltos

Jason Wu Foto: Reprodução/ Facebook

Jason Wu Foto: Reprodução/ Facebook

5. Variações do decote ombro a ombro

Chiara Boni La Petite Robe Foto: Albert Urso/Getty Images/AFP

Proenza Schouler Foto: AP Photo/Diane Bondareff

Alice + Olivia Foto: Reprodução/ Facebook

6. Transparência

Marchesa Foto: AP Photo/Frank Franklin II

Vera Wang Foto: JP Yim/Getty Images/AFP

7. Brilhos e metalizados

Rodarte Foto: AP Photo/Jason DeCrow

Vera Wang Foto: AP Photo/Bebeto Matthews

8. Barriga de fora

Vera Wang Foto: JP Yim/Getty Images/AFP

Tory Burch Foto: AP Photo/Richard Drew

Jeremy Scott Foto: REUTERS/Andrew Kelly

9. Vibe surf

Tommy Hilfiger Foto: TOPSHOTS

Anna Sui Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

10. Look total: vermelho e pink

Oscar de la Renta Foto: AFP PHOTO/TREVOR COLLENS

Alice + Olivia Foto: Reprodução/ Facebook

Diane von Furstenberg Foto: Reprodução/ Facebook