10 coisas que nossos filhos querem que deixemos de falar aos outros

Ajudando-me a descascar as ervilhas, sentada à mesa da cozinha, minha filha de nove anos e eu conversávamos sobre tudo e nada, quando ela me olhou e disse: “Mamãe, gostaria que você não falasse a meu respeito com suas amigas”.

Deixei as ervilhas de lado. Sabia a que incidente ela estava se referindo, um fato que achei que era benigno. Mas a maneira com que ela falou, com tal maturidade e tão direta, foi muito peculiar, como no filme Sexta-feira muito louca (2003), em que mãe e filha acordam um dia uma no corpo da outra. Um desses momentos em que é preciso parar e refletir sobre o que responder, em que realmente pensei como eu me sentiria de fato se eu fosse a filha e minha mãe estivesse expondo para outros todos os nossos assuntos pessoais.

Pensei em todas as vezes que observei (e julguei, na verdade) outras mães em festas, saboreando um coquetel e trocando histórias enquanto os filhos rondavam a mesa dos adultos com o ouvido atento, fingindo não estar por ali. Não queria acreditar que era parte desse grupo de mulheres bem-intencionadas desfrutando de um momento breve, necessário, falando sobre seus filhos, esquecendo que eles estão por perto, totalmente confusos e morrendo de constrangimento.

Referir-se à criança como se ela não estivesse no local não é recomendado Foto: TawnyNina / Pixabay

Mas este não é nenhum novo descuido parental. A Dra. Katherine Reeves, professora de Relacionamento Familiar e Desenvolvimento da Criança na Cornell University nos anos 50 e 60, escreveu a respeito numa era em que “crianças deviam ser vistas e não ouvidas”, afirmando que “esse tipo de conversa sanciona dois tipos de comportamento (que os adultos com frequência a duras penas tentam ensinar as crianças a não se permitirem): fofocar sobre outras pessoas e escutar às escondidas a conversa de adultos”.

Sem mencionar outro aspecto, que é o respeito. Algo que, mesmo nesta época, muitos de nós temos dificuldade para dar o exemplo e certamente exigir, e que em determinados momentos, quase sempre levados pelo estresse ou fadiga, fica tão vago quando se trata dos nossos filhos (não o estamos ouvindo e nem vendo).

Reeves afirmou que uma das grandes necessidades da criança, que não diminui muito com a idade, é a de sentir que ela não só é aceita pelas pessoas importantes no seu mundo - e todos os adultos são importantes no mundo de uma criança - mas também é respeitada.

“Uma criança não tem as palavras para explicar a relação que lhe confere respeito pelo que ela é e pelo que ela tenta fazer, mas tem o sentimento disto”, notou a professora. “E quando este sentimento é violado, quando ela para e vê que é objeto de uma conversa em segredo (ou que não é secreta, mas não leva em conta a sua presença), ela perde um pouco da sua fé no mundo adulto”.

Eu certamente espero que a fé da minha filha em mim não tenha sido abalada, mas vale a pena tomar nota. Embora não tenha dito com tantas palavras aqui estão algumas coisas que penso que ela, e provavelmente outras crianças, gostariam que nós, mães, deixássemos de dizer:

1 - “Ela é tímida”, "descolada", “minha responsável”, etc.

Na verdade, mamãe, sou muito mais do que um traço de personalidade num determinado dia, e a maneira mais segura de me qualificar é aceitar como sou e afirmar isto, reiteradamente, em minha presença.

2 - “Desculpe” (por meu filho choramingão, meu filho cansado, meu filho sujo.. ou mesmo meu filho mal comportado)

Estou certo que as amigas da sua mãe estão todos conscientes. Elas entendem sem que você necessite explicar

3 - “Vocês precisam ouvir essa música...essa piada...isto que ela fez para nós”

Se estou querendo ardentemente reproduzir aquele momento muito particular que compartilhamos na privacidade da nossa casa, acredite, mãe, eu lhe diria.

4 - “Estou de regime”

Por favor, mãe, a menos que esteja fazendo um regime para emagrecer sob orientação médica, (e compreendo isto), por favor, abstenha-se de influenciar meu ego impressionável no sentido de que ser magro é algo que eu também devo aspirar.

5 - “Se tiver de passar mais um dia com meu cunhado (olhar de enfado)

Você está se referindo ao tio Joe? Estou confusa, Gostamos dele ou não?

6 - “Minha filha se encarregará disso”

Se você vai me forçar a fazer a alguma coisa como voluntária, poderia pelo menos fingir que pediu primeiro minha permissão? Não gosto que proponham que eu faça algo que não gosto. Você gostaria?

7 - “Menina, nem mesmo me lembro da noite passada...”

Exatamente, a mente da minha filha provavelmente não está pronta para isto, ela pode interpretar mal a situação e provavelmente numa terapia usará isto contra você.

8 - “Esta coisa inacreditável, maluca e engraçada que minha filha disse...”

Pode de fato ser algo hilário (para você), mas eu provavelmente lembrarei somente das gargalhadas provocadas por isto e a humilhação.

9 - “Prometi que não diria, mas...”

Vamos lá, mãe. Diga a verdade. Será mais uma razão para respeitá-la.

10 - “Ela”, quando na sua presença ("Ela hoje me tirou do sério. Ela só quer usar esses jeans rasgados. Ela nunca me ouve")

Bem, estou ouvindo agora. E pergunto, mãe, porque não fala diretamente comigo sobre isto?

Tradução de Terezinha Martino

Nota da autora (todas as referências à minha filha foram usadas com permissão dela).