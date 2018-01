10 aplicativos de moda e beleza para você baixar

Perfeito para quem gosta de street style, o Pose é bom para se inspirar, é parecido com o Instagram Foto: Reprodução

Cloth

Indicado para quem é desorganizado e quer encontrar uma maneira de ter registrado todos os looks, ele ajuda a catalogar tudo o que você tem e separa as peças por categorias e ocasiões: vestido de festa, sapatos, bolsas, roupa de frio, de calor, para o trabalho... Além disso, serve para que você salve uma produção de que gostou e faça anotações sobre ela, tipo o dia em que usou, quem estava na festa, essas coisas.

Pose

Multiuso, o aplicativo permite que você compre peças de lojinhas e de outras pessoas (dos EUA) e serve também como uma espécie de Instagram. Ou seja, você pode seguir pessoas que julga inspiradoras, a diferença é que os posts são só sobre moda. Rachel Zoe e Coco Rocha são algumas das fãs do programa.

Covet Fashion

No mais fofo dos passatempos, você cria um avatar e o veste de acordo com ocasiões especiais, depois outros usuários avaliam em uma espécie de hot or not. Avaliações positivas te dão dinheiro para comprar mais roupas, bolsas e sapatos e assim ir melhorando o styling e a popularidade de seu avatar, até que ele se torne uma supercelebridade.

Stylebook

Com versão em português, o aplicativo (que custa 3,99 dólares) serve para montar looks e acabar com a dúvida na hora de se vestir. A usuária deve fotografar as peças do guarda-roupa e organizá-las por categorias (sapatos, bolsas, saias, blusas...), depois, o aplicativo te ajuda a combiná-las de acordo com a ocasião. Veja o vídeo para entender melhor:

Style.com

Versão para celulares do site mais bombado de moda do momento. Com o aplicativo, você assiste aos desfiles (para isso é preciso estar conectado em wifi), vê fotos de passarelas e street style e ainda acompanha as notícias mais quentes do setor.

Zara by Inditex

Já pensou olhar arara por arara e cabide por cabide da Zara sem precisar sair de casa? É para isso que serve o aplicativo da marca espanhola. Com ele você pode ver todas as novidades, o lookbook da estação e até saber quando cada peça vai chegar em determinada loja. O ruim? Ainda não dá para comprar online.

O Stylebook te ajuda a montar os looks com o que você tem no closet Foto: Reprodução

Chic feed app

Se você não cansa de ver imagens de looks de street style, esse vai ser seu novo aplicativo favorito. Com ele, você tem acesso a um feed repleto de fotos com o melhor da moda urbana, além de seus blogueiros favoritos (você quem faz a própria curadoria do que quer visualizar).

O.P.I

Para usar antes de pintar as unhas, o programa da marca americana disponibiliza dezenas de cores de esmaltes para você "testar" em sua mão. É fácil, basta tirar uma foto e ir mudando o tom da unha, até achar o que fica perfeito com a sua pele.

InStyle Hairstyle

Que tal testar o cabelo das celebridades mais famosas do mundo? Essa é a ideia do aplicativo da revista americana InStyle, que oferece dezenas de opções de cabelos para você ver se combina ou não com o seu rosto. Tem as ondas da Gisele Bündchen, o longo liso de Angelina Jolie e por aí vai...

Fashion Ebay

O site mais famoso de comprar no mundo já tem a sua versão brasileira. Nela é possível comprar roupas, acessórios, objetos de decoração e tudo mais que estiver à venda em qualquer parte do mundo! Basicamente, é o site simplicado para o celular.