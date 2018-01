YouTuber Christian Figueiredo cria coleção para rede fast fashion

Foto: Divulgação

O YouTuber Christian Figueiredo, que já ultrapassou a marca dos 6 milhões de inscritos em seu canal "Eu Fico Loko", terá sua própria coleção de roupas. A parceria será com a rede fast fashion Riachuelo e terá um "estilo jovem e urbano", como explica o vlogger.

A coleção chega às lojas no dia 18 de outubro e terá bermudas de moletom, jeans skinny destroyed, blusas com estampas floridas e blusas alongadas. A maioria dos tons escolhidos para as peças será básico: preto, branco e cinza. Além das roupas, a parceria também terá acessórios, como pulseiras, colares e bonés de aba reta.

"A Riachuelo é uma marca que eu admiro e que soube interpretar meu estilo e traduzir não apenas algo que os meus fãs vão gostar", disse Christian. Os preços das camisetas variam entre R$ 35,90 e R$ 49,90, e as bermudas entre R$ 69,90 e R$ 79,90.

Foto: Divulgação

O YouTuber tem seu canal desde 2010 e fala sobre assuntos variados, como relacionamentos, cotidiano e a vida de um digital influencer.

Assista a entrevista de Christian ao E+: