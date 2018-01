'Você não pode exibir seus bens e ficar surpresa que queiram usufruir deles', diz Karl Lagerfeld

O alemão Karl Lagerfeld é estilista da Chanel Foto: REUTERS/Charles Platiau

Após o desfile da Chanel, que aconteceu em Paris nesta terça-feira, 4, o estilista da marca, Karl Lagerfeld, falou do assalto sofrido por Kim Kardashian na segunda-feira, 3.

"Você não pode exibir seus bens e ficar surpresa que alguns queiram usufruir deles com você," declarou o estilista. "Eu acho que é uma coisa muito ruim para Paris, mas não entendo porque ela estava em um hotel sem segurança. Se você é tão famoso e mostra todas as suas joias na internet, você tem que ficar em hotéis em que ninguém chegue perto do quarto."

Horas após o roubo, Lagerfeld havia posado para o instagram da revista V Magazine com uma placa declarando sua solidariedade à socialite. "Querida Kim, estamos todos com você. Com amor, Karl", dizia a mensagem.