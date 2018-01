Vídeo: top Bruna Tenório fala de moda, beleza e SPFW. Confira

A top Bruna Tenório. Foto: Charles Naseh

Morando em Nova York há nove anos, Bruna Tenório adora estar em casa. A modelo veio ao Brasil para trabalhar e assistir aos desfiles do São Paulo Fashion Week, que rola até sexta-feira, 28, e visitou a redação do "Estadão" na quarta-feira, 26, para uma entrevista exclusiva. Em vídeo, Bruna falou do seu estilo, dos cuidados de beleza e do casamento com Felipe Faria, que acontecerá em maio de 2017.

Com 27 anos de idade, a top está investindo em uma nova carreira: a de digital influencer. Blogueira desde 2008 e amante das redes sociais, a top adora compartilhar os trabalhos e momentos especiais da vida de modelo. Aperte o play e confira o bate-papo com a repórter Isabela Serafim.