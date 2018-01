Victoria's Secret divulga foto não retocada de modelo em campanha

A modelo Jarmine Tookes usará o Fantasy Bra no Victoria's Secret Fashion Show de 2016 Foto: Divulgação

O Photoshop é uma ferramenta muito usada no mundo da moda, por isso foi uma surpresa quando a Victoria's Secret decidiu publicar uma foto da modelo Jasmine Tookes sem correção. Em uma das imagens de divulgação do sutiã Bright Night Fantasy Bra, as estrias no quadril da modelo americana estão aparentes. As outras fotos do ensaio passaram por ajustes de luz e cor.

A marca ainda não se pronunciou sobre o assunto, então não se sabe se a foto de Jasmine sem, ou com muito pouco, Photoshop foi publicada intencionalmente ou um descuido da grife de lingerie.

Na foto sem retoques, dá para ver algumas estrias na região do quadril e a axila escurecida Foto: Divulgação

No próximo desfile da marca, que será transmitido dia 5 de dezembro, a modelo de 24 anos será a responsável por desfilar o Fantasy Bra deste ano, feito com 9 mil pedras preciosas e 18 quilates de ouro, avaliado em 3 milhões de dólares, o equivalente a 10,7 milhões de reais.