Veja os vencedores do CFDA Awards, que premia os estilistas e ícones de estilo

Para receber o prêmio de ícone fashion, a cantora Beyoncé foi de terninho Givenchy Foto: THEO WARGO/GETTY IMAGES/AFP

O CFDA Awards, premiação do Conselho de Estilistas dos Estados Unidos para os melhores estilistas e ícones de estilo do país, ocorreu na noite de segunda-feira, 6, em Nova York. Entre os homenageados, o estilista Marc Jacobs, que recebeu o prêmio de designer de roupas femininas, o italiano Alessandro Michele, considerado o melhor estilista internacional do ano por seu trabalho na Gucci, e a cantora Beyoncé, premiada como ícone de estilo.

Em seu discurso emocionado, a cantora falou sobre o papel da moda em sua vida. "Seu efeito em mim, na verdade, começou antes de eu nascer. Muitos de vocês não sabem disso, mas minha avó era costureira. Meus avós não tinham dinheiro suficiente e não podiam pagar a escola católica da minha mãe. Então, minha avó costurou roupas para os padres e freiras e fez os uniformes para os estudantes em troca de educação. Depois, ela passou esse dom para a minha mãe e a ensinou a costurar", contou.

"Quando estávamos começando no Destiny's Child, grandes grifes não queriam vestir quatro garotas negras, com curvas e do interior. E nós não podíamos pagar vestidos grifados ou alta-costura”, lembrou a cantora. “Mas, assim como minha avó, minha mãe usou seu talento e criatividade para dar aos seus filhos seus sonhos. Ela e meu tio Johnny (Deus abençoe sua alma) desenharam todos os nossos primeiros figurinos e fizeram cada peça à mão, costurando centenas de pérolas e cristais, colocando tanta paixão e amor em cada detalhe. Quando usei aquelas roupas no palco, me senti como Khaleesi. Eu tinha uma armadura extra."

Para finalizar, ela encorajou e agradeceu os estilistas por seus trabalhos. “Quero agradecer a cada estilista que trabalha incansavelmente para fazer com que pessoas sintam que elas podem escrever suas próprias histórias”, disse. “Vocês são minhas fadas madrinhas, mágicos, escultores e, algumas vezes, terapeutas. Eu encorajo vocês a não esquecerem essa força.”

Veja a lista com os principais vencedores:

Ícone de estilo

Beyoncé

Designer de roupas femininas

Marc Jacobs

Prêmio Swarovski para roupas femininas

Brandon Maxwell

Prêmio Swarovski para roupas masculinas

Orley: Alex Orley, Matthew Orley, Samantha Orley

Prêmio Swarovski para designer de acessórios

Paul Andrew

Estilista de roupas masculinas

Thom Browne

Designer de acessórios

Mansur Gavriel: Rachel Mansur and Floriana Gavriel

Prêmio Geoffrey Beene pelo conjunto da obra

Norma Kamali

Prêmio do fundador em homenagem a Eleanor Lambert

Donna Karan

Prêmio internacional

Gucci: Alessandro Michele

Tributo especial do conselho de diretores

David Bowie

Prêmio para a mídia em homenagem a Eugenia Sheppard

Imran Amed, editor in chief of The Business of Fashion