Veja o que as blogueiras estão usando na Semana de Moda de Nova York

Helena Bordon nas ruas de Nova York. Foto: Reprodução/Helena Bordon

New York, New York… A Semana de Moda da Big Apple sempre reúne fashionistas do mundo todo. As blogueiras brasileiras estão na cidade para conferir as novas coleções e, claro, ser fotografadas. Mostramos em nossa galeria os looks superestilosos de Martha Graeff, Helena Bordon, Camila Coutinho e outras it girls. Confira!

