Veja cinco modelos para seguir no Instagram e ficar por dentro da SPFW

Lorena Maraschi é queridinha de estilistas internacionais Foto: Reprodução/Instagram

Na São Paulo Fashion Week, cada desfile é um flash. Ou um post no Instagram, um vídeo no Snapchat... E ninguém melhor do que as modelos para mostrar o que acontece nos backstages da semana de moda. Selecionamos cinco tops para você seguir já e ficar antenado em tudo o que rola no Parque Ibirapuera. Confira!

Bruna Tenório

Uma das veteranas das passarelas, Bruna, além de modelo, é blogueira e digital influencer. Nas redes, ela adora compartilhar cliques de backstage, looks do dia e fotos lindas pela cidade.

Começou!!!⚡️#spfwtransn42 Backstage at #Animale Uma foto publicada por Bruna Tenório (@brunatenorio) em Out 23, 2016 às 1:25 PDT

Ellen Milgrau

Diversão é com ela mesma. Ellen consegue deixar até a interminável espera para o começo de desfiles uma atividade divertida. Nas redes sociais, ela compartilha cliques inusitados, bastidores nada glamurosos da vida de modelo e, claro, muitas selfies.

BITCH I'M BACK! Uma foto publicada por ELLEN MILGRAU (@ellenmilgrau) em Out 18, 2016 às 5:36 PDT

Eve Moraes

Com cabelos cinzas e profundos olhos verdes, Eve é cool até dizer chega. O feed do Instagram é bem pensado, só com fotos lindas. Ela mistura a rotina de modelo com fotos dignas de editorial revista. Um luxo!

by @lauraleajones Uma foto publicada por Eve Moraes (@moraes_eve) em Out 10, 2016 às 6:14 PDT

Larissa Franco

Larissa é outra que já está acostumada com a correria de semana de moda. Por isso, para ela é muito fácil postar uma foto linda entre um desfile e outro. A modelo também adora compartilhar seus cliques na passarela.

✌ #Castingtime #modelslife #teammega Uma foto publicada por Larissa Franco (@larissafranco96) em Out 19, 2016 às 12:56 PDT

Lorena Maraschi

Ela é queridinha dos estilistas internacionais, como Miuccia Prada, Riccardo Tisci e Maria Grazia Chiuri. Lorena é presença confirmada nas principais semanas de moda do mundo - e São Paulo não fica de fora. No Instagram, a new face compartilha trabalhos e cliques da vida real.