Veja a entrevista com Sophia Abrahão em visita ao jornal

Sophia Abrahão de look Chloé e joias Emar Batalha. O styling é de Dudu Farias. Foto: Reprodução/Instagram

Depois de alcançar a liderança na Dança dos Famosos, no Programa do Faustão, a atriz Sophia Abrahão visitou a redação do Estadão nesta segunda-feira, 5, para falar sobre moda e beleza e contar os detalhes da competição. Os fãs, chamados carinhosamente de tirulipos, também viraram assunto. "Eles são absolutamente tudo pra mim. Sem eles nada disso estaria acontecendo", conta Sophia.

Com show marcado para o dia 4 de outubro em São Paulo, ela falou sobre a geração multitask e a sua característica de não deixar passar nenhuma oportunidade. O papo com as repórteres Anna Rombino e Isabela Serafim ficou entre os trending topics do Twitter do dia.

