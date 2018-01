'Vai ter gorda na Playboy!', diz Juliana Romano sobre fotos sensuais

Juliana Romano na Playboy de novembro. Foto: Divulgação

Defensora da beleza real e da quebra dos padrões de beleza, a jornalista e blogueira Juliana Romano estrela um ensaio sensual na nova edição da revista Playboy, que estará à venda no dia 25 de outubro. Ela aparece na seção “MQA: Mulheres Que Amamos”. “Nunca pensei em fazer cliques assim. Sou muito segura e tenho a autoestima elevada, mas a sensualidade é uma questão à parte”, diz. "Ainda não consigo me enxergar totalmente sexy. Eu me acho bonita, engraçada, divertida, mas a sensualidade vem sendo uma descoberta para mim. Estou no caminho.”

Depois de ter divulgado uma foto em seu blog e falado um pouco sobre a experiência, Juliana contou que recebeu algumas críticas sobre o papel feminino em revistas masculinas. “Essas fotos não têm nada a ver com objetificação, que é quando você coloca uma mulher para satisfazer o desejo dos homens”, afirma. “É uma matéria falando sobre o meu trabalho e a minha vida.”

Linha de vestidos de festa plus size Juliana Romano para Dolps. Foto: Divulgação

Dona de um blog de moda plus size que recebe cerca de 500 mil visitantes por mês, a jornalista também acaba de lançar uma linha de vestidos de festa plus size em parceria com a marca Dolps. A coleção traz modelos com cores acesas, bordados e recortes para quem veste mais de 46. “A mulher está mudando. Ela não quer mais esconder suas curvas embaixo de vestidos escuros e peças que cubram todo o corpo”, conta. A campanha da linha mostra Juliana Romano com vários looks e make de festa em uma praia.