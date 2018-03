Uniforme da entrega de medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos tem estampas tropicais

Os uniformes da entrega de medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 foram criados pela estilista Andrea Marques Foto: Divulgação

Os uniformes da entrega de medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 foram criados pela estilista Andrea Marques e chamam a atenção pela mistura de estampas. As mulheres usarão vestido com print de folhagens e blazer rosa claro enfeitado com uma flor vermelha. Já os homens, calça de sarja rosa, cinto vermelho e camisa estampada. "A ideia foi criar algo que ressaltasse a elegância tropical. Que fossem looks leves e descontraídos como os cariocas são e, ao mesmo tempo, estivessem alinhados ao contexto do evento", disse a estilista ao site FFW.

Andrea foi escolhida em um processo coordenado por Paulo Borges, criador e organizador da São Paulo Fashion Week. Além dela, a estilista Lenny Niemeyer será responsável pelos uniformes da equipe brasileira nas cerimônias oficiais e a grife Reserva vai assinar os do comitê dos Jogos Paralímpicos.

As mulheres usarão vestido com print de folhagens e blazer rosa claro enfeitado com uma flor vermelha. Já os homens, calça de sarja rosa, cinto vermelho e camisa estampada. Foto: Divulgação

As Olimpíadas e as Paraolimpíadas ocorrem de 5 a 21 de agosto e de 7 a 18 de setembro, respectivamente.

Da série "Insultos Modernos": "você é mais feio que o uniforme dos entregadores de medalha das Olimpíadas Rio 2016". — Rafael Sathler (@rafaribs) June 24, 2016

o uniforme da equipe que entregará as medalhas olímpicas é uma coisa meio junina meio mexicana meio sem noção pic.twitter.com/kmPrXF7sck — esforçado (@dafnesampaio) June 23, 2016

MANO DO CÉU o uniforme da galera q vai entregar a medalha pros atletas nas Olimpíadas é MEDONHO MEDONHO ME DO NHO — snap: racheljuraski (@racheljuraski) June 23, 2016