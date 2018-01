The O.C. está de volta. Relembre as modinhas dos anos 2000 lançadas pela série

Os looks de Marissa e Summer, de The O.C., marcaram época. Foto: Reprodução

A série "The O.C." marcou a geração de adolescentes do começo dos anos 2000. Na época, as personagens principais, Marissa e Summer, interpretadas por Misha Barton e Rachel Bilson, respectivamente, viraram ícones fashion com seu estilo patricinha.

Agora, a série está de volta, disponível no Netflix - uma ótima oportunidade para relembrar o visual das amigas ricas que viviam na praia de Newport, em Orange County, na Califórnia. Elas abusavam de sobreposições, saias plissadas e peças de cintura superbaixa. Relembre as modinhas dos anos 2000 na galeria.