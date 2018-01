Tênis em alta! Os 10 looks com calçados esportivos mais curtidos no Pinterest

Antes restritos ao visual esportivo, os tênis foram alçados ao patamar de acessório fashion. Foto: Reprodução/Pinterest

Antes restritos ao visual esportivo, os tênis foram alçados ao patamar de acessório fashion. Agora, aparecem combinados com vestidos, casacos estruturados, alfaiataria e, claro, jeans e moletom. Mas sempre de um jeito descolado e elegante. Sim, dá para ir de tênis à festa e ao escritório. O Pinterest selecionou os 10 looks com tênis mais curtidos na rede social para você se inspirar. Confira!