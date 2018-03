'Tenho sucesso porque nunca reclamei', diz Gisele Bündchen a apresentador de TV americana

Gisele Bündchen desfilou ao som de 'Garota de Ipanema' durante a cerimônia de abertura dos jogos olímpicos no Rio Foto: David Goldman/AP

Gisele Bündchen participou do programa 'This Morning' da TV americana CBS em novembro do ano passado para falar sobre o lançamento do livro que leva seu nome e comemora 20 anos de sua carreira. Mas com o sucesso da modelo brasileira na cerimônia de abertura da Olimpíada no Rio, o vídeo da entrevista voltou a circular nas redes sociais. O ponto alto da atração é quando o apresentador Charlie Rose questiona: "você é a melhor por causa de sua aparência ou..." A über model o interrompe e nem titubeia: " de jeito nenhum!".

A gaúcha continua a entrevista explicando que a chave para se tornar a modelo mais importante do mundo foi sua personalidade. "Eu nunca reclamei. As pessoas dizem Gisele vai lá. Está abaixo de zero graus, vá lá em uma roupa de banho e comece a pular. E é isso que eu faço. Porque eu quero fazer o meu melhor. Se eu escolho por dizer sim a algo e as pessoas confiam em mim, eu não quero desapontar ninguém. Se eu vou limpar o meu apartamento, você poderá comer no chão. Eu sou esse tipo de pessoa."

Veja fotos do livro 'Gisele Bündchen', que comemora os 20 anos de carreira da modelo brasileira:

Saiba curiosidades sobre a modelo mais importante do mundo: