Tendência: jeans curto com a barra larga está em alta

Jeans flare um pouco mais curtos que o convencional são tendência. Foto: Reprodução/Pinterest

Depois das pantacourts, as pantalonas curtas, a calça polêmica do momento é a cropped flare, cujo comprimento fica ajustado à perna e a barra, mais larga, para na altura do tornozelo. Adepta da tendência muito antes de ela ganhar as araras de lojas de fast fashion como agora, a consultora de estilo Bia Paes de Barros diz que nem é preciso gastar muito para entrar na onda. "Eu mesma fiz a minha", conta. "Basta cortar aquele jeans modelo boot cut que você já tem no armário três dedos acima do ossinho do tornozelo".

Para ela, a forma mais descolada de usar a peça é com bota de cano médio, que acaba na altura da barra da calça. "Como esse modelo evidencia muito o tornozelo, combiná-lo com botas é uma boa dica para quem tem a perna mais grossa", explica. Ainda que pareça difícil de cair bem, o jeans cropped flares pode ser usado, sim, por mulheres de diferentes alturas. "Como o modelo achata um pouco a silhueta, quem quiser um efeito alongado deve optar por sapatos de bico fino e que deixem o peito do pé a mostra, como sapatilhas e escarpins, preferencialmente de cores claras", diz Bia.